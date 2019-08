Barren Cachorros a Gigantes

Chicago.- Kyle Hendricks lanzó siete entradas sólidas y los Cachorros de Chicago se llevaron la victoria a pesar de registrar únicamente dos imparables, al derrotar ayer 1-0 a los Gigantes de San Francisco.

Anthony Rizzo conectó un sencillo productor para ayudar a los líderes de la División Central de la Liga Nacional a completar una barrida de tres juegos e hilvanar su quinto triunfo. Los Gigantes sufrieron su cuarta derrota seguida.

Un día después de que los Cachorros ganaron 12-11 en un juego con siete cuadrangulares, una ligera brisa sopló sobre Wrigley Field y los equipos se combinaron para apenas seis hits.

Hendricks (9-9) permitió tres imparables, ponchó a siete enemigos y no otorgó bases por bola. Tiene una efectividad de 1.79 en 11 aperturas en casa en lo que va de la temporada.

Los relevistas Brandon Kintzler, Kyle Ryan y Rowan Wick sacaron dos outs cada uno para completar la blanqueada de cuatro hits. Wick terminó la labor para obtener su segundo salvamento.

Los lanzadores de los Cachorros se combinaron para 10 ponches y ninguna base por bolas.

Jeff Samardzija (9-10) se llevó la derrota luego de ceder una carrera con dos hits en siete capítulos lanzados contra su antiguo equipo.



Reales 4, Medias Rojas 5, 10

Boston.- Brock Holt bateó un sencillo remolcador con un out en el décimo inning y los Medias Rojas de Boston vencieron 5-4 a los Reales de Kansas City para completar el juego que el 7 de agosto fue suspendido por mal tiempo.

El juego inicial fue interrumpido tras una demora de 1 hora y 49 minutos por lluvia el 8 de agosto, con el marcador empatado 4-4 y sin outs en la parte alta del décimo. El receptor colombiano de los Reales Meibrys Viloria estaba en cuenta de 2-1 ante el relevista de Boston Josh Taylor.

Reanudaron el juego 14 días, 14 horas y 18 minutos después, a las 1:05 de la tarde, cuando Taylor (1-1) lanzó ante Nick Dini, quien entró de emergente por Viloria y bateó una línea de out por primera base.

Ryan O’Hearn se ponchó y el emergente Bubba Starling falló con un rodado para poner fin al inning de los Reales. Starling entró por el noveno bat Billy Hamilton, quien se fue 4-2 con un ponche el 8 de agosto pero puesto en asignación el 16 de agosto.

El puertorriqueño Christian Vázquez conectó un doble por el jardín central, luego que Andrew Benintendi se ponchó al abrir el décimo de Boston. Richard Lovelady (0-3) otorgó un boleto intencional al emergente Sam Travis antes que Holt diera su sencillo por el izquierdo para que Chris Owings, quien corrió por Vázquez, anotara la carrera del triunfo.

El tiempo oficial de juego fue de 3:48, con apenas 12 minutos que se disputaron ayer.



Marlins 2, Bravos 3

Atlanta.- El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un sencillo productor con dos outs en la novena entrada y los Bravos de Atlanta lograron su quinto triunfo consecutivo, al vencer 3-2 a los Marlins de Miami.

Freddie Freeman sonó un cuadrangular para empatar el juego en el octavo inning y los Bravos le propinaron a Miami su 12da derrota en fila fuera de casa, la racha más larga de su tipo este año en Grandes Ligas.

Los Bravos, líderes de la División Este de la Liga Nacional, tuvieron foja de 15-4 ante los Marlins esta temporada.

El cubano Adeiny Hechavarría abrió la parte baja del noveno inning con un doblete y anotó en el sencillo de Acuña ante Ryne Stanek (0-3).

El 34to vuelacercas de Freeman, un tablazo al jardín izquierdo, también fue ante los lanzamientos de Stanek, quien perdió su primera decisión desde que llegó procedente de Tampa Bay.

Mark Melancon (5-2) enfrentó a cuatro bateadores en el noveno capítulo para quedarse con el triunfo.

El abridor de los Bravos Mike Soroka no ha ganado una decisión en sus últimas siete aperturas. El estelar derecho de 22 años mantuvo su buena forma, permitiendo un sencillo en el segundo inning y otro en el sexto antes de que Brian Anderson y Neil Walker conectaran imparables en la séptima entrada y posteriormente anotaran con el doblete del dominicano Starlin Castro para colocar la pizarra 2-1.

Soroka, quien está empatado con la segunda mejor efectividad en Grandes Ligas con 2.41, no otorgó bases por bolas y ponchó a cinco en siete entradas de trabajo.