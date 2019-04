Barcelona y Juventus se concentran en la Champions

Londres.- Parece que el Barcelona y la Juventus deberán cumplir con meros formalismos para asegurar el título en sus respectivas ligas nacionales. Así, ambos conjuntos pueden concentrarse en la Liga de Campeones.

Para el resto de los clubes clasificados a cuartos de final del máximo certamen del continente, este período luce mucho más desafiante. Sus entrenadores tendrán que hacer actos de malabarismo para dosificar el desgaste de planteles que encaran desafíos domésticos e internacionales.

A continuación, lo que puede esperarse de los partidos de ida previstos para hoy:



TOTTENHAM-MANCHESTER CITY

Tal como ocurrió la temporada anterior, Manchester City se mide con otro equipo de la Liga Premier en los cuartos de final.

Esta vez el adversario es Tottenham y no Liverpool. La otra diferencia estará en el escenario.

City será el segundo equipo que visite al Tottenham en su nuevo estadio con capacidad de 62 mil espectadores en el norte de Londres.

“No me importa el estadio”, sentenció el volante del City, Kevin De Bruyne. “Me importa el equipo con el que jugamos. Todos hablan del estadio, como si fuera algo especial. Todos tienen un estadio y tienen seguidores”.

Pareció que De Bruyne estaba molesto. Si ése es el caso, el motivo no puede ser la situación del City en Inglaterra.

Los dirigidos por el español Pep Guardiola siguen en busca de cuatro títulos en la temporada, tras avanzar a la final de la Copa de la FA el sábado, con un triunfo sobre Brighton. Los Citizens han ganado ya la Copa de la Liga y son segundos en la Premier.



LIVERPOOL-PORTO

El lateral derecho Andy Robertson se ausentará del duelo con el Liverpool. Porto ha descartado a dos jugadores clave por suspensión: el volante mexicano Héctor Herrera y el central portugués Pepe, quien ganó tres títulos de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

Sergio Conceição, el técnico del Porto, podrá recurrir al central Éder Militão, quien no se mudará al Madrid sino hasta la próxima temporada. Pero el lateral izquierdo Alex Telles sigue en duda por una lesión de cadera.

Porto, que no llegaba a los cuartos de final de este torneo desde hacía cuatro años, busca colocarse en semis por primera vez desde que se coronó en la Champions con el entonces desconocido técnico José Mourinho en 2004.