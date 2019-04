Barcelona, sin Messi, empata con Huesca

Barcelona.- Con Lionel Messi y casi todo el resto de los titulares descansando para enfrentar al Manchester United, el técnico del Barcelona Ernesto Valverde decidió hacer experimentos.

Valverde presentó un irreconocible once titular y el líder saldó ayer un empate 0-0 con Huesca, el colista de la Liga española.

Messi encabezó el listado de ausencias del Barça, que ahora cuenta con 74 puntos y una cómoda ventaja de nueve sobre el Atlético de Madrid, su más cercano perseguidor, con seis fechas por disputar. Huesca sigue en el fondo con 25.

El arquero alemán Marc-André Ter Stegen fue el único de los titulares que salió al campo de El Alcoraz a afrontar el duelo doméstico. La atención de los azulgranas se enfoca a su compromiso de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United el próximo martes.

“Casi la mayoría de los que han jugado menos les tocó actuar hoy y lo hicieron bastante bien contra un equipo que realmente estando abajo en la tabla lo hicieron muy difícil”, comentó Arturo Vidal, que recibió la oportunidad de jugar desde el inicio.

Messi ni siquiera entró en la convocatoria luego de que en la ida de la serie de Champions, que los azulgranas 1-0 a media semana, recibió un duro golpe en el rostro en Old Trafford.

“Todos, los que estamos aquí y los que no vinieron están pensando en el partido del martes”, dijo Vidal. “Será difícil, el objetivo que todos queremos es la Liga que ya tenemos cerca, pero la Champions es el sueño de todos”.

Valverde tampoco incluyó a Sergio Busquets, mientras que Ivan Rakitic fue descartado por estar afiebrado y Sergio Roberto no jugó por molestias musculares. Luis Suárez y Gerard Piqué, por su parte, purgaron suspensiones por acumulación de tarjetas.