Barajas asume el timón de Padres

Rod Barajas, quien fuera manager de los Chihuahuas de El Paso durante tres temporadas completas (2016-18), se convirtió el sábado pasado en el manager interino de los Padres de San Diego y un día después logró su primera victoria como timonel en la ‘Gran Carpa’, gracias a un jonrón en la décima entrada de Seth Mejías-Brean, con el que dejaron tendidos en el terreno a los Diamondbacks de Arizona.

Mejías-Brean jugó todo el 2019 con los Chihuahuas, mientras que Barajas llevó a la novena paseña a ganar el banderín de la División Pacífico Sur en los tres años que estuvo al frente y al título de la Liga de la Costa del Pacífico en el 2016.

Barajas asumió el cargo el sábado, en lugar de Andy Green, que fue despedido después de cuatro años en el timón. Hay indicios de que Barajas estará entre los candidatos entrevistados por los Padres después de la temporada.

Una de las ventajas del manager de origen mexicano es que conoce a la mayor parte del roster de jugadores de los Padres, pues los dirigió precisamente en El Paso.

Para Barajas no ha sido fácil asimilar la salida de Green, pues los dos son amigos cercanos.

“Estoy pensando en el día de hoy”, dijo Barajas. “Esto es un poco impactante para mí. Todavía estoy tratando de envolver mis brazos alrededor de lo que está pasando... realmente no he pensado en eso. Sería un honor si mi nombre estuviera ahí. Pero en este momento es el día a día con estos muchachos, moliendo y volviendo a lo que son los Padres”, dijo.

De parte de los jugadores, ya hay apoyo para que Barajas sea el próximo manager de los Padres de San Diego.

El mexicano Luis Urias, que ha batallado en las Grandes Ligas después de una temporada 2018 tremendamente exitosa bajo Barajas, hizo énfasis en el impacto intercultural del manager interino.

“Habla ambos idiomas, y creo que eso es bueno para el equipo”, dijo Urias. “Para mí, como mexicano, siempre me siento muy cómodo yendo a él y hablando con él”, apuntó

“Es un hombre de equipo”, dijo el jardinero derecho Hunter Renfroe, quien ayudó a llevar a El Paso a su corona de la PCL en el 2016 antes del llamado al ‘Gran Show’ en septiembre de ese año. “Le encanta divertirse, le encanta competir y ama a sus jugadores. Eso no dice nada malo de Andy. También ama a sus jugadores. Pero Rod es un gran tipo, y lo amo hasta la muerte, y estoy feliz de jugar para él”, apuntó.