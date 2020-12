Marco Tapia / El Diario

La boxeadora juarense Diana ‘Bonita’ Fernández dijo que aunque ella y la paseña Jennifer Han no son de la misma división, si hubiera un peso pactado y una buena bolsa le encantaría pelear en los Estados Unidos. Han es la campeona mundial de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo, es decir pelea en las 126 lb (57.2 kg), mientras la bonita es peso supermosca, que son 115 lb, 52.2 kg.

Para el 2021 una de las metas de la ‘Bonita’ es coronarse campeona del mundo y de hecho es la retadora oficial en su división, pero al haber una nueva monarca en ese peso la juarense tiene que esperar cuáles son los planes de la poseedora del título en relación a las defensas que pretenda hacer.

“Planeo bajar a peso mosca y buscar el título en esa división, yo creo que es lo más factible”, declaró Diana Fernández.

En relación al año 2020, la púgil fronteriza consideró fue un año que “afectó mucho a los deportistas, muchos no tuvieron oportunidad de practicar su deporte y por eso creo que el 2021 va a ser un año más motivante para todos, todos entrenarán con todo, con más ganas.”

La semana pasada, Diana pudo subir una vez más al cuadrilátero después de un año de estar sin pelear y lo hizo ante la mexiquense Mariana ‘Pantera’ Mercado. La juarense salió con la mano en alto al ganar por decisión unánime su combate número 23 en el terreno profesional.

A pesar del triunfo, Fernández confesó que se sintió un poco nerviosa por la inactividad de un año, pero su mayor experiencia fue un factor que supo aprovechar bien a su favor.

“Esta chica venía bien preparada, no venía a perder, estaba en excelente condiciones, se veía con buen trabajo físico. Yo estaba un poco nerviosa porque tenía un año sin pelear. La experiencia acumulada a lo largo de mi carrera fue un plus. Ella me golpeó muy pocas veces y mi experiencia me hizo salir de dos o tres aprietos.”

Finalmente ‘La Bonita’ agradeció a toda las personas que la acompañaron durante este año y no la dejaron sola, al tiempo que dijo que como metas personas tiene conservar a su familia y amistades y, como figura a seguir que es, ser un buen ejemplo para las chicas que están pendientes de su carrera.

