Bajan un escalón

El Paso Locomotive FC descendió un lugar en la tabla general de la Conferencia Oeste del Campeonato de la United Soccer League (USL) y amaneció ayer en el sitio 12 luego de la derrota del fin de semana en Orange County SC.

Con siete partidos por disputar en la temporada regular, no todo está perdido para la máquina fronteriza, pues se ubica apenas a un punto de alcanzar al décimo lugar, San Antonio, y a tres de darle alcance al noveno, que es LA Galaxy II.

La Locomotora suma 36 puntos, producto de nueve triunfos, nueve derrotas y nueve empates.

Sin embargo, los paseños ya no se pueden dar el lujo de dejar más puntos en el camino en estos últimos siete juegos si es que quieren quedar entre los 10 mejores de la tabla, que son los que avanzan a la postemporada.

Al menos en el papel, el siguiente rival de los ‘Locos’ se presenta como una buena oportunidad para sumar tres puntos, pues este sábado recibirán en el Southwest University Park a los Switchbacks FC de Colorado Springs, que se ubican en el antepenúltimo sitio con 23 puntos y que no ganan desde el pasado 20 de julio, cuando derrotaron a OKC 1-0.

Desde entonces, los Switchbacks suman tres empates y seis derrotas, con ocho goles a favor y 23 en contra. El más reciente descalabro lo tuvieron el 14 de septiembre, cuando viajaron a Albuquerque y cayeron 3-1 ante el New Mexico United.

Los 'Locos' vienen de perder 2-0 en calidad de visitantes con Orange County, después de que el 7 de septiembre fueron a Las Vegas y golearon 3-0 al equipo de las Luces. En los últimos cinco juegos, los paseños suman dos triunfos, dos derrotas y un empate.