Ayudará con patadas a Centauros

Hasta los 24 años de edad practicó el futbol soccer, pero por una invitación de su hermano se involucró en el futbol americano, donde tiene ya 13 años en la posición de pateador, misma que César Rubio jugará este año con los Centauros de Ciudad Juárez en la Liga Futbol Americano de México (FAM).

Rubio recordó que el cambio de disciplina “fue por invitación de mi hermano mayor, él igual siendo futbolista toda su vida, entró al futbol americano, igual por una invitación, en ese entonces por el coach Landeros, en Chihuahua, y yo recibo la misma invitación por parte de mi hermano y empecé en el 2005 y la verdad que me gustó mucho y siento que me ha ido muy bien”, dijo.

Del proyecto de Centauros se enteró por una publicación de Facebook y se dio cuenta que el entrenador es el Mauricio Balderrama, a quien tuvo de coach en las Águilas de la UACH.

“De ahí pues recibí la invitación, me comuniqué con él, me invitó para ser parte del equipo, hacer los tryouts y pues ahora aquí estamos”, declaró.

Debido a su paso por el futbol soccer se le acomodó más jugar como pateador en el futbol americano, posición que Rubio considera es de mucha responsabilidad.

“Es una posición muy padre, donde tienes mucha responsabilidad, en los tres aspectos, en las tres patadas diferentes, que son el kickoff, la de despeje y el gol de campo. Entonces muchas veces puedes definir un partido, un campeonato, en el gol de campo. En el kickoff pues es el inicio de la jugada y teniendo una muy buena patada evitas que el equipo contrario tenga un buen regreso, igual en la patada de despeje”, afirmó.

Rubio considera que es una posición clave, muchas veces con poca participación sobre el emparrillado, pero con mucho peso y por la misma particularidad de esta posición, lleva un entrenamiento un poco diferente al resto de sus compañeros de equipo.

“Ciertamente yo llevo un entrenamiento especial, por qué, por la misma posición, trabajo mucho ejercicio físico, mucha fuerza, ejercicios pliométricos, que es ejercicio de potencia, abdominales, pero también tenemos que entrenar para todo, debemos saber cómo golpear, cómo correr, cómo moverse, cómo atrapar, para qué, pues para en caso de que se necesite estar listos en la jugada.”

-¿Cómo se ha sentido en este proyecto?

“La verdad que muy bien, he estado entrenando de noviembre a la fecha, me he sentido muy bien, no es por nada, pero el preparador físico que tenemos es muy bueno, nos hemos estado preparando muy bien para los siguientes encuentros y abrir temporada el tres de marzo contra Pioneros de Querétaro. Me he sentido muy bien, el grupo es muy ameno, estamos muy unidos y sobre todo estamos listos para la competencia”, concluyó.