Ayer blanco de críticas, hoy aplaudidos en América

Del odio al amor solo hay un paso, y eso lo saben los futbolistas del América que acarician la Final del futbol mexicano.

Jugadores como Igor Lichnovsky, Álvaro Fidalgo, Miguel Layún, Jonathan dos Santos y hasta Henry Martín, por mencionar algunos, eran el blanco perfecto en el que la afición de las Águilas descargaba su ira y frustraciones por los manejos directivos.

¿Acaso ya se olvidó que Igor fue repudiado por ser una compra de pánico, que muchos deseaban que Henry se fuera a Chivas y que a Fidalgo lo acribillaban por su expulsión en el Clásico Nacional?

Es más, al 10 azulcrema, Diego Valdés, también le llovieron silbatinas en el Estadio Azteca.

Esos mismos jugadores que resistieron en el paredón ahora son ovacionados e idolatrados por una afición que ha arrasado con los boletos para el juego de esta noche, la vuelta de la Semifinal del Apertura 2023.

Solo una catástrofe nunca vista -que pierda por diferencia de seis goles ante Atlético de San Luis- evitará que las Águilas jueguen la Final.

De ganar la 14, el América enamorará hasta al más reacio de sus aficionados.

El villano Fidalgo

Álvaro Fidalgo aún estaba en shock cuando entonó el "mea culpa" la noche del pasado 18 de mayo, minutos después de la expulsión contra Chivas que fue determinante para la eliminación del América en Semifinales.

Tenía los párpados hinchados. En el vestidor no pudo ni mirar a los ojos a sus compañeros. Mientras, las redes ardían, con usuarios que hacían de 140 caracteres auténticas antorchas.

Tanto era su temor que el día de la Final se desveló durante sus vacaciones en Madrid para ver el juego y rezar por el triunfo de Tigres.

A su llegada al América en febrero de 2021 fue criticado por provenir de la Segunda División de España; ahora, es uno de los consentidos.

Siempre la culpa de Layún

Miguel Layún carga con una culpa que es difícil determinar de dónde proviene. En cada partido, la afición del América lo abuchea.

Solo que el futbolista, de 35 años, ya tiene un largo recorrido como para inmutarse por la situación.

Hace años, Miguel sobrevivió al peligroso hashtag #TodoEsCulpaDeLayún. Revirtió el odio cuando marcó el penal definitivo para la conquista del Clausura 2013.

Miguel vive sus últimas horas como jugador profesional. En esta Liguilla asistió magistralmente a Henry Martín ante León y colaboró en el primer gol contra Atlético de San Luis. Si ganan otro título, algo de "culpa" tendrá.

El 'bajito' Malagón

Luis Ángel Malagón respondía este mismo torneo a la inquietud de un reportero que quería saber si soñaba con jugar en Europa.

"Estoy consciente de lo que tengo, en Europa te piden cierta estatura y no la tengo, en México soy el portero más chiquitito con 1.81 (metros), pero eso me ha ayudado a superarme", confesó.

Malagón ni siquiera era titular del América, pero atajó la oportunidad en cuanto Óscar Jiménez falló.

Ahora, el portero al que pocos ubicaban está por disputar su primera Final de Liga y, por si no fuera suficiente, en la Selección Mexicana también rindió ante la ausencia de Memo Ochoa.

Luis Ángel sueña con grandes alturas.

Igor, el repudiado

Igor Lichnovsky parecía lo peor que le pudiera pasar al América, claro, porque algunos aficionados se creyeron el cuento de Sergio Ramos como refuerzo.

El chileno fue tendencia en la plataforma X el 13 de septiembre, una auténtica compra de pánico a segundos de que cerrara el mercado de fichajes. Como el club azulcrema parecía sala de hospital con tantos lesionados, no lo dejaron ni desempacar y jugó en el Clásico Nacional ante Chivas.

La llegada de Igor coincide con la mejoría defensiva del América: 16 dianas recibidas en 20 juegos.

Lo curioso es que Lichnovsky ya no contaba para los Tigres y ahora probablemente los enfrente en la Final.

Jonathan, borrado

Su hermano Giovani entregó malas cuentas en el Nido y Jonathan no había hecho mucho por mejorar el legado de los Dos Santos, hijos del ex azulcrema Zizinho (QDEP).

Para comprender su sufrimiento, basta con remontarse a la noche del 10 de septiembre de 2022, cuando rompió el llanto al anotar contra Necaxa, partido en el que el América impuso récord del club de nueve victorias consecutivas.

Era candidato a salir del Nido en el pasado mercado, pero el DT André Jardine confió en él.

"Formado en las básicas de Barcelona, te da argumentos con la pelota que no son normales en el futbolista y de ahí le fui viendo", dijo ayer el técnico.

Henry, ¿a Chivas?

A Henry Martín lo querían fuera del América. Un sector de la afición azulcrema deseaba incluso que el futbolista aceptara la oferta de las Chivas.

Era julio de 2022 y al yucateco lo aborrecían. Él, por el contrario, trabajó el aspecto mental a tal grado que se convirtió en subcampeón de goleo, fue titular en el Mundial de Qatar y marcó un tanto, se coronó como el máximo romperredes del Clausura 2023 ya como capitán del equipo y ahora es el delantero más efectivo, con 4 dianas en esta Liguilla.

"Yo toqué fondo, ¿qué más me puede pasar? Lo que venga, para mí, es ganancia", aceptó Henry, antes de esta resurrección deportiva.

Diego no es de '10'

Diego Valdés tampoco se ha salvado de las críticas en el América.

A su llegada al club, de cara al Clausura 2022, se le cuestionaron sus méritos para portar el 10, número que alguna vez presumieron Cuauhtémoc Blanco y Salvador Cabañas.

Apenas en enero fue abucheado por la afición en el Estadio Azteca, en los juegos contra Puebla y Mazatlán. Se le notaba ansioso, al menos hasta que anotó contra los Cañoneros y desde entonces elevó su nivel hasta convertirse probablemente en el mejor jugador de la Liga MX.

El torneo anterior no bastó su gol en Semifinales ante Chivas, así que ahora se despachó con un doblete ante San Luis, para evitar sorpresas.

André, de segunda mesa

André Jardine debutó con el pie izquierdo con el América, en la caída en el Azteca contra Juárez.

Desde entonces, las Águilas suman 19 partidos sin derrota.

Al técnico brasileño lo cuestionaba la afición y la prensa, quienes creían que carecía de la estatura para dirigir al América.

Hoy, le llueven elogios.

"Es curiosa la prensa aquí porque cuando no empezamos tan bien, con un par de empates y derrota ante Juárez, yo hablaba de que hay que pensar en la Liguilla, estamos construyendo, y la prensa 'no, pero aquí es América y debe ganar'. Comenzamos a ganar y 'no, pero esto no vale de nada, tiene que estar (en la Final)'; siempre intentan de alguna forma colocar una presión", dijo a Reforma.