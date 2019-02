Avanzan Wolves y Raúl en la FA Cup

Wolverhampton, Inglaterra.- El Wolverhampton se metió a la Quinta Ronda de la FA Cup tras vencer 3-2 al Shrewsbury Town.

Raúl Jiménez ingresó al minuto 77’, ya cuando su equipo se encontraba con el marcador a su favor en el segundo partido del cruce, el cual se tuvo que jugar luego de que ambos cuadros empataran en el primer choque.

El marcador se abrió apenas a los dos minutos de juego por conducto de Matt Doherty, quien aprovechó que su compañero Romain Saiss cambió con un toque la trayectoria de un balón, para quedar a modo con la pelota frente al arco.

James Bolton (11’) y Josh Laurent (39’) le dieron la vuelta al equipo de la League One (tercer peldaño) y así se habría ido el duelo al medio tiempo de no ser por otro tanto de Doherty en el agregado.

Doherty terminó su gran participación al asistir a Iván Cavaleiro al 62’ para el 3-2 final.



Jugará Tri ante Venezuela

Ciudad de México.- La Selección Mexicana enfrentará el 5 de junio en el Mercedes-Benz Stadium a su similar de Venezuela, juego que servirá de preparación para la Copa Oro.

El juego también marcará el regreso de Gerardo Martino, quien fue nombrado el DT de la Selección Nacional de México en los primeros días de enero, a Atlanta. El “Tata” fue campéon de la MLS con el Atlanta United.

Venezuela ha enfrentado a México en 13 ocasiones, en los cuales el Tri ha salido con la victoria en nueve ocasiones y se han registrado cuatro empates.

Los dos cuadros se enfrentaron por última vez en junio de 2016 en el NRG Stadium de Houston, durante un encuentro de la fase de grupos de la Copa América Centenario, que terminó en un empate de 1-1.



Cerca Fabián de llegar a la MLS

Filadelfia.- Marco Fabián está cerca de fichar con el Philadelphia Union, de la MLS.

La Major League Soccer retomó en su página de Internet un reporte de ESPN Estados Unidos en el que se detalla que el mexicano está cerca de llegar a un acuerdo con el cuadro estadounidense, y así abandonar la disciplina del Eintracht Frankfurt.

El periodista Taylor Twellman informó que el Philadelphia Union ya está en las pláticas finales para fichar a Marco, internacional con el Tricolor en 42 ocasiones.

El propio Fabián ha reconocido que no se siente valorado en el cuadro de la Bundesliga.



Se queda ‘Gullit’ sin equipo

Edimburgo, Escocia.- De ser uno de los jugadores que más prometían en el futbol mexicano pasó a estar sin equipo.

El Rangers de Escocia hizo oficial que rescinden el contrato del jugador mexicano luego de estar ligado al club por año y medio.

“Podemos confirmar que Carlos Peña ya no es un jugador de los Rangers. Su contrato ha sido rescindido. Le deseamos lo mejor para su futuro”, fue todo el comunicado del equipo.

Para la temporada 2017-2018, el portugués Pedro Caixinha, hoy entrenador de Cruz Azul pero entonces DT de los Rangers, apostó por el jugador, pero el “Gullit” anotó 5 goles en 14 cotejos pero no pudo convencer a Graeme Murty, DT que relevó al estratega luso.