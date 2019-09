Avanza Federer a 4tos del US Open

Nueva York.- Roger Federer avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos por 13ra ocasión en su carrera, con una victoria ayer de 6-2, 6-2, 6-0 sobre el belga David Goffin.

Un año después de quedar eliminado en la cuarta ronda, el pentacampeón mostró que no se repetiría eso. Se sobrepuso a un rompimiento tempranero para ganar los últimos cinco games del primer set y nunca aflojó desde allí, finalizando con un revés pegado a la línea en un tercer set que apenas duró 21 minutos.

Federer igualó a Andre Agassi por la segunda mayor cantidad de apariciones en los cuartos de final en el US Open, quedando sólo detrás de las 17 de Jimmy Connors. Sorpresivamente fue detenido una ronda antes en 2018 por John Millman, evitando lo que hubiese sido un choque con el eventual campeón Novak Djokovic.

Djokovic, el máximo clasificado, intenta conseguir 12 triunfos en 12 duelos de cuarta ronda en un encuentro nocturno con el suizo Stan Wawrinka, una revancha de la victoria de Wawrinka en la final de 2016 en Flushing Meadows.

Federer perdió el set inicial en cada uno de sus primeros dos partidos por primera vez en sus 19 apariciones en el US Open, pero el sembrado número tres lució casi perfecto en el primer encuentro del día en el Estadio Arthur Ashe. El 15to preclasificado Goffin rompió el servicio del suizo para una ventaja 2-1, pero eso fue su último momento destacado, ya que Federer acumuló una ventaja de 35-8 en tiros ganadores que convirtieron nueve de sus 10 oportunidades de quiebre.

Federer se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov, que por su parte superó 7-5, 6-3, 6-4 a Alex de Minaur para colocarse en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos por primera vez en su carrera.

En las mujeres, la tercera preclasificada Karolina Pliskova se sumó a la larga lista de líderes del torneo en quedar fuera, tras caer 6-7 (1), 6-3, 7-5 frente a una Johanna Konta que obtuvo su primer boleto a los cuartos del US Open.

La británica Konta, 16ta preclasificada y quien ha disputado semifinales en los otros tres torneos Grand Slam, batalló en ocasiones para reponerse ante los duros servicios de Pliskova, desaprovechó una ventaja de 5-3 en el primer set en un duelo en que tuvo que sobreponerse a 16 aces de la checa.

La estadounidense Serena Williams continúa con paso firme y se cuela a los cuartos de final con un triunfo de 6-3, 6-4 sobre Petra Martic.

El domingo más temprano, Ash Barty fue eliminada por Wang Qiang, dejando sólo a una de las campeonas de majors de este año con vida en el torneo femenino.

La segunda preclasificada y campeona del Abierto de Francia fue vencida 6-2, 6-4 por Wang, quien se convirtió en la primera jugadora de China en avanzar a los cuartos de final del US Open desde que Peng Shuai llegó a las semifinales en Flushing Meadows en 2014.