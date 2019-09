Avanza Argentina a 4tos del Mundial

Gabriel Deck anotó 25 puntos y Luis Scola añadió 15 para guiar a Argentina a una contundente victoria ayer de 87-67 sobre Venezuela y de regreso a los cuartos de final de la Copa del Mundo de basquetbol –algo que no logró en 2014.

Argentina acertó el 53% de sus tiros de campo y contuvo a Venezuela en 39%. Michael Carrera lideró la ofensiva venezolana con 19 puntos.

Con el resultado, Argentina (4-0) aseguró su lugar en los cuartos de final de la próxima semana, si bien antes deberá medirse con Polonia mañana en un choque que definiría su ubicación en la ronda de los últimos ocho. El perdedor de ese encuentro muy probablemente disputaría el pase a las semifinales el martes ante un poderoso Serbia que hasta ahora ha sido el rival a evitar.



SERBIA 90, PUERTO RICO 47

En Wuhan, Serbia no tuvo problemas ante Puerto Rico en un triunfo aplastante de 90-47 que mantiene su paso invicto y lo coloca en la cúspide de la llave de los cuartos de final.

Nemanja Bjelica terminó con 18 puntos, Boban Marjanovic registró 16 y Nikola Jokic hizo 14 para Serbia (4-0), que acertó 56% de sus tiros de campo. David Huertas con 11 unidades fue el mejor en un ataque boricua que sólo encestó 27% de sus disparos.

“No hay mucho que decir”, indicó el coach serbio Sasha Djordjevic.

En lo que va del torneo, Serbia tiene una diferencia de +163 en puntos y acierta 61% de sus tiros de campo. Jokic (20 de 24) y Marjanovic (19 de 23) se han combinado para acertar el 83% de sus disparos.



POLONIA 79, RUSIA 74

Polonia no había estado en una Copa del Mundo en los últimos 52 años. Llegó a la edición de este año en China como el 25to en el ranking mundial. Pero, contra todos los pronósticos, aseguró ayer su pase a los cuartos de final.

Polonia (4-0) derrotó 79-74 a Rusia en el primer partido de la segunda ronda en Foshan, China, y un par de horas antes del triunfo de Argentina sobre Venezuela.

La combinación de resultados llevó a los ganadores de ambos encuentros a la siguiente ronda.



ESPAÑA 67, ITALIA 60

Ricky Rubio anotó cuatro de sus 15 puntos durante una racha de 10-0 cerca del final, lapso en que los españoles se fueron arriba de manera definitiva, Juan Hernangómez terminó con 16 unidades y España remontó para vencer 67-60 a Italia y conseguir un boleto a los cuartos de final.

El único enceste de Marc Gasol en el choque coronó la racha de España (4-0) con poco más de un minuto restante. La victoria de paso aseguró un lugar en cuartos para el conjunto serbio, que mañana se medirá a los españoles.