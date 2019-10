Autoriza California ingresos para deportistas universitarios

Sacramento, California.- En abierto desafío a las normas de la NCAA, el gobernador de California aprobó ayer una ley que permitirá a los deportistas universitarios contratar agentes y ganar dinero a través de patrocinios. La medida, única en el país, podría cambiar radicalmente el deporte amateur en Estados Unidos y tornarse en un reto legal.

Bajo la ley, que entrará en vigor en 2023, los estudiantes en universidades públicas y privadas en el estado podrán firmar acuerdos con compañías de calzado deportivo, bebidas sin alcohol u otros productos, así como ganar dinero de su imagen, nombre o semejanza, justo como los deportistas profesionales.

“Va a transformar al deporte para bien al lograr finalmente que los intereses de los deportistas estén a la par de los intereses de las instituciones”, señaló el gobernador demócrata Gavin Newsom en un video difundido por Twitter. “Ahora estamos equilibrando esa distribución de poderes”.

El gobernador predijo que otros estados autorizarán leyes similares. Dos legisladores de Carolina del Sur de antemano anunciaron sus planes para hacerlo.

La nueva ley es válida para todos los deportes, si bien se prevé que las grandes cantidades se concentren en el futbol americano y el basquetbol. La legislación también impide que las escuelas expulsen a integrantes de los equipos representantes por percibir un ingreso. La ley no aplica para los community colleges –escuelas de educación superior de dos años– y prohíbe que un deportista firme acuerdos entren en conflicto con contratos existentes de la universidad.

La legislación no llega a extenderse al grado de permitir que universidades públicas o privadas paguen directamente un salario a los deportistas por jugar.

La NCAA, que había solicitado a Newton que vetara la propuesta de ley, respondió a la aprobación señalando que considerará sus “siguientes pasos” al tiempo que se procederá con los “esfuerzos para realizar ajustes a las reglas de la NCAA respecto a nombre, imagen y semejanza que sean realistas en la sociedad moderna y al mismo tiempo estén vinculadas con la educación superior”.

La senadora estatal demócrata Nancy Skinner, autora de la propuesta de ley, dijo que ésta corrige un longevo error.

“Durante décadas, los deportes universitarios han generado miles de millones de dólares para todas las partes involucradas excepto para las personas más responsables de crear esa riqueza. Eso está mal”.

La NCAA reportó ganancias por mil 100 millones de dólares en 2017.

El organismo, que está conformado por mil 100 escuelas y rige a cerca de medio millón de deportistas, subrayó que “los cambios son necesarios para seguir apoyando a los estudiantes-deportistas”, si bien tales modificaciones deben realizarse a nivel nacional a través de la NCAA y no por medio de la unión de retazos de leyes estatales.

Antes que el gobernador aprobara la ley, la NCAA había advertido que ésta podría ofrecer a las universidades de California una injusta ventaja en el proceso de reclutaje, lo que llevaría a que la asociación deportiva universitaria deje fuera de competencia a tales instituciones.