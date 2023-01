Auto leyenda: El primer triunfo de México en la Fórmula 1

Ciudad de México.- El 2023 inició con grandes recuerdos para nuestro país en el mundo del automovilismo, ya que se cumplieron 56 años de la primera victoria de un mexicano en la Fórmula 1.

Fue el 2 de enero de 1967, cuando por primera vez, México tuvo un representante en lo más alto del podio en un Gran Premio de la máxima categoría.

PUBLICIDAD

El GP de Sudáfrica fue sede del inicio de la temporada 18 de la F1, y en el circuito de Kyalami, el mexicano Pedro Rodríguez, en su novena participación en la Fórmula 1, logró su primera victoria en el Gran Circo manejando un Cooper Maserati T81.

Pedro, también conocido como "Ojos de Gato", arrancó en la cuarta posición, detrás de los pilotos Jim Clark, Denis Hulme y el impecable Jack Brabham.

Durante la carrera hubo distintos cambios de posición en la parte más alta, pero fue en la vuelta 74 de las ochenta disputadas cuando el mexicano le arrebató el liderato al piloto rodesiano John Love de la escudería Cooper Climax, para cruzar la meta y así obtener su primer podio y triunfo en la F1.

Como lo mencionamos, el bólido que acompañó a Pedro Rodríguez a la ansiada victoria fue un Cooper T81 con motor Maserati V12 de 3.0 litros con 355 caballos de fuerza y acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades.

Pero esta victoria tuvo un momento amargo, ya que los organizadores del Gran Premio de Sudáfrica no contaban con el audio del Himno Nacional y tuvieron que improvisar con una canción que hace referencia a México conocida como "South of the Border" (Al sur de la frontera). Desde aquel momento, Pedro guardaba en su maleta un disco con el Himno de nuestro País para evitar que se repitiera este hecho.