Aun sin concretar fichajes, Águilas enfrenta a Monterrey

Ciudad de México.- La incógnita por el destino que tendrán algunos de los jugadores de su plantilla no parece frenar al campeón América. Tampoco el no haber concretado todavía fichajes que apuntalen al equipo tras la salida del volante Diego Lainez.

En busca de estirar a 20 su racha de partidos sin perder en la Liga mexicana, las Águilas visitarán el fin de semana a Monterrey por la cuarta fecha del torneo Clausura mexicano.

Lainez, de 18 años, dejó a las Águilas para sumarse al Betis de España. Si bien no fue titular indiscutible en el anterior Apertura, su ausencia se ha ido tornando mayúscula luego de que el volante paraguayo Cecilio Domínguez concretó su salida al Independiente de Argentina y la situación podría empeorar si el volante argentino Cristian Insaurralde también emigra al Newell’s Old Boys.

América ya flaquea en su delantera por las bajas del francés Jeremy Menez y el colombiano Andrés Ibargüen. Menez se resintió de la rodilla izquierda y estará ausente seis semanas más. Ibargüen fue operado del apéndice.

“Tenemos el mismo plantel que fue campeón, no es que necesitemos traer gente a la desesperada”, dijo el entrenador Miguel Herrera sobre la falta de fichajes en el mercado invernal. “Hay otros equipos que están metiendo gente, pero el nuestro está completo”.

Herrera prescindió de Domínguez la pasada fecha porque su partida parecía inminente, pero lo utilizará cuando visite al Monterrey.

La directiva de América informó que intentó fichar al delantero chileno Nicolás Castillo, pero no llegó a un acuerdo con el Benfica de Portugal. Medios locales especulan sobre la posible llegada del paraguayo Alejandro Romero, quien milita en la MLS con los Red Bulls de Nueva York.

Aunque no ha logrado concretar nada, el equipo de Herrera marcha con dos triunfos en la Liga y dos más en la Copa MX.

“Ya fuimos campeones pero este es otro torneo que busca un campeón y ese queremos volver a ser nosotros”, dijo Herrera. “El título pasado ya no pasa por nuestras cabezas, eso ya fue, los muchachos tienen más hambre de triunfo”.