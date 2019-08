Aún resuena la final Williams-Osaka

Nueva York.- Al acercarse el arranque del Abierto de Estados Unidos 2019, la imagen indeleble del torneo del año pasado no es una tiro especialmente espectacular ni un campeón con un trofeo.

En lugar de ello, es la imagen de Serena Williams apuntando con el dedo al árbitro Carlos Ramos e insistiendo que éste le debía una disculpa cuando discutieron en la final de mujeres.

El tono de ese partido entre Williams –que entonces estaba, y ahora sigue, buscando su 24 cetro de Grand Slam– y Naomi Osaka –cuya excelente actuación en una victoria de 6-2, 6-4 fue eclipsada en medio de caos en la cancha ese día– cambió luego que Ramos le hizo advertencias a Williams por recibir una seña de su entrenador y empeoró de ahí en adelante. Williams eventualmente sufrió la deducción de un punto y más adelante un game –y fue multada con 17 mil dólares.

Casi 12 meses después, con la primera ronda comenzando hoy en Flushing Meadows, las ramificaciones de esa final de 1 hora y 19 minutos aún retumban, incluyendo esto: Ramos no dirigirá ningún partido de Serena Williams ni de su hermana Venus.

“Decidimos que hay otros 900 partidos y Carlos, para el 2019, no estará en la silla para un partido de las hermanas Williams”, dijo Stacey Allaster, ejecutiva de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), en una entrevista telefónica. “Queremos que la atención de la competencia se centre en los deportistas”.

Entre las historias a seguir, Serena Williams, que fue finalista también en Wimbledon en los últimos dos años, trata de igualar a Margaret Court con el mayor total de títulos de sencillos. Osaka, quien añadió un segundo cetro de Grand Slam al ganar en Australia en enero, regresa a Nueva York como número uno mundial –y lidiando con molestias en una rodilla que la obligaron a retirarse de un torneo la semana pasada.

Además, el mundo del tenis está lleno de discusiones y debates sobre asuntos como el papel de los jueces de silla, la forma en que se aplica el código de conducta y, quizás por encima de todo, si deben permitirse instrucciones de los entrenadores durante los partidos.

Sobre ese tema, hay quienes quisieran que se permitiese, como la USTA –que ha cabildeado, hasta ahora infructuosamente, ante los que dirigen los otros grandes para que aprueben las instrucciones de entrenadores– o el coach de Williams, Patrick Mouratoglou, que admitió tras la final del año pasado que estaba tratando de comunicarse con su jugadora y apuntó, correctamente, que instrucciones subrepticias ocurren todo el tiempo, de forma impune.

“Entiendo que es algo que divide, pero, al final, tenemos que examinar cómo se compite en el tenis y cómo es relevante... el acceso es parte de ello, con fanáticos que quieren oír de jugadores y entrenadores”’.

Añade Mouratoglou: “Nunca he entendido por qué el tenis es el único deporte en el que no se permiten instrucciones durante los partidos”.

Pero hay otros, como Roger Federer y los responsables de Wimbledon, que piensan que eso va contra la esencia del tenis.

“Yo opino que no deberíamos tener instrucciones en el tenis”, dijo Federer. “Es de hecho lo que hace único nuestro deporte”.

Richard Lewis, director ejecutivo del All England Club, dijo que la mayoría de los hombres está en contra de eso. Muchos entrenadores han dicho que están en contra. Hay mucha gente –Wimbledon tanto como cualquiera– que considera que el tenis es muy especial porque es una competencia de gladiadores... estás por tu cuenta”.

Es un asunto que flota sobre el último Grand Slam de la temporada, aunque hay numerosas interrogantes relacionadas con resultados para las dos semanas del torneo.