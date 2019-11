Aun con nuevo equipo, Nets no mejoran

Nueva York.- La transformación de los Nets de Brooklyn de equipo a la sombra a centro de atención en la NBA ocurrió en sólo una noche.

Construir un equipo que cumpla con las expectativas tomará más tiempo.

Incluso con el increíble inicio que ha tenido Kyrie Irving, los Nets se encuentran en el mismo espacio al inicio de la pasada temporada: lo suficientemente buenos para pelear en cada partido pero no para ganar muchos de ellos.

Los Nets tienen marca de 3-4 y esta semana iniciaron una serie de cinco duelos como visitantes que incluye encuentros complicados ante Portland, Utah y Denver.

“Tenemos tres nuevos jugadores titulares y estamos trabajando para estar en sintonía. Nos pueden decir ése es tu trabajo. Estamos trabajando con ese fin, pero aún no estamos ahí”, dijo Kenny Atkinson, el entrenador de Brooklyn.

Aunque los Nets adquirieron a Irving, Kevin Durant y DeAndre Jordan en el primer día de la agencia libre, también perdieron jugadores que llevaron al equipo a terminar con marca de 42-40 y alcanzar la postemporada el año pasado. Ya no cuentan con D’Angelo Russell y otros siete jugadores que formaban parte de su rotación.

Aun así, mantienen a una buena parte del equipo como al campeón de triples Joe Harris y un saludable Caris LeVert, pero es claro que aún no están acostumbrándose a jugar con Irving quien estuvo lesionado toda la pretemporada y no les permitió a hacer ajustes antes del inicio de la campaña.

“No sabes cuánto tiempo te toma. Esperas que el tiempo que te tome, lo puedas superar”, dijo el entrenador de los Rockets de Houston Mike D’Antoni. “Te ocurre a veces. Esto no cambia el hecho de que Kenny ha hecho un trabajo fantástico, van a estar bien”.

Los Nets vencieron a los Rockets el 1 de noviembre en televisión nacional, escenario que tendrán seguido los Nets ahora que cuentan con un par de estrellas, pero perdieron 24 horas después ante los Pistones de Detroit.