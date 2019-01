Atlanta evitará repetir las temperaturas congelantes del Super Bowl del 2000

Atlanta.- Atlanta evitará repetir la tormenta gélida que hubo en su anterior Super Bowl.

Cuando la tormenta de hielo blanqueó Atlanta antes del Super Bowl del año 2000, hubo temor de que la NFL no quisiera que el partido se llevara a cabo en este lugar.

El Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, que tiene un valor de 1.5 billones de dólares, fue el punto de inflexión.

El nuevo edificio, que abrió sus puertas en el 2017, es la razón por la que esta ciudad será la anfitriona del Super Bowl número 53 que se efectuará el domingo.

La temperatura está a favor de Atlanta para el partido del domingo entre los Carneros y los Patriotas.

El martes por la noche hubo una fuerte helada, pero no cayó nieve y tampoco hubo hielo negro de manera significativa.

El pronóstico considera que el domingo habrá una temperatura alta cercana a los 60 grados.

El elegante techo retractil del nuevo estadio podría estar abierto por lo menos durante una parte del partido.

Cualquier persona que asistió al partido del año 2000 sabe lo importante que es para Atlanta, y para la NFL, evitar otro desastre gélido.

La tormenta de hielo de hace 19 años dificultó que los fanáticos llegaran a la ciudad por carretera o que pudieran dirigirse caminando con seguridad a los eventos que rodean el estadio.

El hielo y el frío también afecto a los jugadores de los equipos del año 2000.

Los planes de la práctica se vieron alterados, incluyendo la que tuvo que hacer el equipo en el salón de eventos del hotel.

“Recuerdo que fuimos a Atlanta para el Super Bowl, pero debido al frío congelante que había tuvimos que utilizar calentadores durante la práctica”, comentó Kurt Warner, quien fue el mariscal de los entonces Carneros de San Luis, quienes derrotaron a los Titanes de Tennessee por marcador de 23-16.

“La práctica del sábado, en lugar de tenerla en el estadio terminamos haciéndola en parte en el salón de eventos, con calefacción y todo eso. No fue exactamente como pensé que sería”.