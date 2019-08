‘Aterrizan’ Raiders y Empacadores en Winnipeg

El tour mundial de los Raiders empezó en la pretemporada, ya que jugarán un partido de exhibición ‘en casa’ en Canadá, en contra de Green Bay.

Los Raiders serán el primer equipo en jugar partidos en tres países en una temporada: el 6 de octubre también jugarán un partido de ‘casa’ durante la temporada regular en Londres contra Chicago.

“Vamos a tratarlo como si fuera un partido normal como visitantes”, comentó el entrenador Jon Gruden al referirse a la visita a Winnipeg, Manitoba esta noche.

“Tenemos que responder a una programación difícil de partidos. Vamos a volar durante muchas horas en este año y vamos a jugar partidos de casa en países extranjeros. No suena muy bien, pero ésos son los hechos”.

Es muy probable que Gruden descanse a la mayoría de los jugadores habituales en ese partido, incluyendo al mariscal Derek Carr y al destacado receptor Antonio Brown.

Brown hará su debut en Oakland, mientras termina de recuperarse de su problema con los pies y una lucha con la NFL en relación con el uso de su casco que está descontinuado.

Hot será la tercera ocasión en la que los Empacadores van a jugar un partido de pretemporada fuera de Estados Unidos.

Green Bay derrotó a los Bills por marcador de 35-3 en Toronto el 16 de agosto de 1997, y también superó a Kansas City por marcador de 27-24 en tiempo extra en Tokio el 2 de agosto de 1998.

El entrenador Matt LaFleur está ansioso de que el receptor Trevor Davis haga su debut en la pretemporada.

Este jugador, que lleva cuatro años como profesional y también es especialista en el regreso de despejes, regresó a practicar el domingo después de sufrir un esguince en el cuello.

Davis logró más de 700 yardas como regresador de despejes en el 2017, pero estuvo fuera la mayor parte del 2018 debido a lesiones en un tendón.

“Siempre he sentido que tengo algo que demostrar”, dijo.

“Aun cuando tenga cinco, seis o siete años jugando lo seguiré haciendo, aunque de todas maneras eso no es importante para mí. Me enfoco en lo mismo todos los días. Salgo a competir y no siento que todo esté bajo control siempre”.