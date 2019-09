Asume Siboldi mando de la ‘Máquina’

Ciudad de México.- Al final de cuentas no fue el argentino Antonio Mohamed, sino el uruguayo Robert Dante Siboldi, a quien el Cruz Azul presentó ayer como su nuevo técnico en relevo del portugués Pedro Caixinha –cesado por el irregular paso del equipo en el torneo Apertura mexicano.

Siboldi regresa a la ‘Máquina’, donde inició su carrera como estratega con los equipos filiales Cruz Azul Jasso y Cruz Azul Hidalgo en 2006. El uruguayo de 43 años dirigirá al equipo mayor por primera vez desde el torneo Clausura 2009, cuando tuvo un paso como interino en relevo por Benjamín Galindo.

“Estamos felices de poder volver, en mi caso personal es la tercera etapa y el sentimiento es de felicidad y de gran compromiso”, declaró Siboldi en la conferencia de prensa en las instalaciones del club. “Estoy orgulloso de volverme a poner esta camisa, de volver a vestir los colores y defender el escudo, la felicidad es enorme porque regreso a la que ha sido siempre mi casa”.

Caixinha fue despedido el lunes pasado y dejó al equipo en medio de un bache de tres partidos sin triunfos y con una cosecha de 10 puntos –con los que el Cruz Azul se ubica 11mo de la clasificación luego de ocho fechas.

Se trata de una baja producción para un equipo que ha invertido alrededor de 80 millones de dólares en fichajes en el último año con la idea de conseguir su primer título de Liga desde el torneo Invierno 97.

“Hay que dejar claro que el objetivo de nosotros es alcanzar el título, ésa es la propuesta, poner el esfuerzo y las herramientas que existen para darle al señor Siboldi lo que necesita”, afirmó el vicepresidente del equipo, Víctor Garcés. “Es sorprendente que nuestra afición, aunque no hemos alcanzado el título que tanto aspiramos, permanezca con nosotros, ahora tenemos que poner lo que nos corresponde en alcanzar el objetivo”.

Desde el torneo Invierno 97, cuando se coronó con el técnico Luis Fernando Tena al frente, la ‘Máquina’ ha tenido 16 entrenadores, incluyendo periodos bajo las órdenes del ‘Flaco’ Tena, pero nadie ha podido darle al club el ansiado título.

“Es un cabaret y es vergonzoso para la afición, es vergonzoso para el futbol, a mí hasta me duele el estómago, yo no entiendo la cantidad de gastos que han hecho y que no han tenido resultados”, dijo el exjugador Carlos Hermosillo para la cadena Fox Sports. “Del entrenador (Siboldi) no voy a hablar, el técnico no es el problema, ¿cuántos han pasado y no pasa nada? El que me digas no va a ser, es terrible lo que está pasando en Cruz Azul”.

El ‘Turco’ Mohamed se perfilaba como el próximo timonel celeste, dado que fue campeón de liga con América haciendo mancuerna con el dirigente Ricardo Peláez, quien hasta ayer era director deportivo de Cruz Azul.

Peláez declaró abiertamente el jueves por la noche en un programa de la cadena ESPN que Mohamed era su candidato. La elección de Siboldi desencadenó su renuncia.

“Les mandé a Antonio Mohamed, quien era mi prioridad, y una lista con diez (entrenadores) más. Cuando yo llegué pedí la jerarquía de colocar a un técnico, me pidieron estar con Pedro Caixinha y tuvimos una conexión, ahora que tengo la oportunidad no me la dan”, indicó Peláez.

Ayer por la mañana en su cuenta oficial de Twitter, el dirigente anunció su salida de la ‘Máquina’ luego de poco más de un año en el cargo.