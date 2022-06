Asume Milagros el timón de Bravas

Comprometida a trabajar, a trabajar y a trabajar, llegó a esta ciudad la española Milagros Martínez para tomar el cargo de entrenadora de las Bravas del FC Juárez, equipo al que buscará cambiarle la cara y hacerlo protagonista de la Liga MX Femenil, después de que desde su llegada al máximo circuito siempre han estado en los últimos lugares de la tabla general.

‘Mila’, como es mejor conocida, es originaria de Cuenca, España, y en su currículum presume haber dirigido al equipo varonil Suzuka Point Getters del futbol japonés.

Este miércoles, el presidente ejecutivo del FC Juárez, Miguel Ángel Garza, fue el encargado de presentar a la nueva entrenadora del equipo femenil, que sustituye en el puesto a la tapatía Ana Cristina ‘Tity’ González.

“Bueno, pues yo a trabajar, a trabajar, a trabajar, eso no hay duda”, respondió ‘Mila’ cuando se le preguntó a qué se compromete en su nuevo trabajo. “Y sobre todo a sacar el máximo rendimiento, a intentar que cuando llegue el último partido de liga acabemos todas reventadas porque lo hemos dado todo, y yo creo que eso, a nivel de club y de trabajo, es lo que nos tenemos que exigir”.

–¿Cuál será la fórmula para hacer el milagro de sacar al equipo de los últimos lugares?

“Yo creo que lo principal es la confianza, que ellas confíen en el trabajo, sin esa confianza, sin quererse a ellas mismas, sin pelear con la compañera de al lado es muy, muy difícil, entonces mi propuesta un poco desde el inicio va a ser esa, que confíen en lo que pueden hacer, que trabajemos juntas y que sean como esponjas, que se empapen, que les llegue toda la información clara y concisa para que en los partidos lo tengan todo muy claro y que no seamos un equipo que una semana lo hagamos bien y la siguiente mal. Que seamos reconocidas y yo creo que por esa parte, con lo que yo he visto, lo podemos conseguir”.

–¿Cuál fue su primer mensaje para las jugadoras?

“Todo no te lo voy a decir, que eso tiene que quedar también un poco entre nosotras. Nada, yo le he dado toda mi predisposición para todas las dudas que tengan, todo lo que yo les pueda ayudar, es importante que el equipo, aparte de que ellas estén unidas, también tenga buen ambiente con los que formamos el cuerpo técnico y les he dicho que hay que creer en el proyecto, y yo creo que con eso y con la ganas que yo les he visto, pues vamos a ir poco a poco mejorando, de eso no tengo ninguna duda, y dando pasito a pasito para ir avanzando en el camino”.

Por otra parte, Miguel Ángel Garza comentó que en estos momentos la institución juarense trabaja en dos frentes, uno de ellos para tener en el próximo mes de julio las mejores instalaciones para sus equipos.

“Estoy hablando de la organización completa, y paralelamente trabajando en un proyecto que sea macro, ya está también autorizado de parte del consejo hacer un centro de formación, uno de los más grandes de aquí de México, en el cual puedan trabajar por mucho tiempo los equipos varonil y femenil con canchas propias”, dijo Garza.

Conózcala

Nombre: Milagros Martínez Domínguez

Cargo: Directora técnica

Fecha de nac.: 23 de abril de 1985

Lugar de nac.: Cuenca, España

Edad: 37 años

Equipo anterior: Suzuka Point Getters