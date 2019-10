Asume liderazgo en la duela

Con la mentalidad de asumir el papel de una líder y con vasta experiencia internacional, la basquetbolista colombiana Luz Yadira Asprilla disputa su primera temporada con el equipo de las Inditas Guerreras de Ciudad Juárez, en la Liga de Basquetbol Estatal femenil.

Involucrada con la duela y el balón desde los 13 años de edad, Asprilla Perea comenzó con su carrera como basquetbolista gracias a la escuela en su ciudad natal Quibdó, Chocó en Colombia.

“Nunca había jugado basquet, no tenía ningún precedente, más que nada fue la invitación de una entrenadora y dije ‘vamos a probar un poco’, me gustó y a partir de ahí comencé a practicar”, dijo la jugadora colombiana.

Como si fuera una paradoja, los estudios terminaron por acercar a Luz Yadira al baloncesto cada vez más, pues se le presentó la oportunidad de estudiar la Licenciatura de Psicología en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) y, a la par representar al instituto en el equipo de basquetbol femenil con una beca deportiva.

“¿Por qué no complementar el deporte con lo académico?, me fui a Puebla, fui campeona tres años a nivel universitario y actualmente radico aquí”, explicó la deportista sudamericana sobre el inicio de su vida en México.

Asprilla es seleccionada nacional de Colombia y fue contactada por la coach Rosario Valadez para integrarse a las Inditas Guerreras y tratar de conseguir el tercer campeonato del equipo.

“La coach (Valadez) tiene una organización muy sólida, yo dije ‘¡wow!’, es competitiva, quiere hacer cosas diferentes, quiere fortalecer el equipo. Esta parte del reto, del humanismo, me llamó la atención”, dijo.

La basquetbolista manifestó estar contenta con el equipo, el recibimiento de sus compañeras, con la ciudad y la gente, que la catalogó como personas ‘muy cálidas’.

Respecto a lo deportivo, Yadira, quien encestó 17 puntos en el primer juego de la campaña y 19 en el tercero, lamentó la derrota del pasado sábado ante Manzaneras de Cuauhtémoc con marcador de 74-70, que les arrebató el invicto a las Inditas, pues en la jornada anterior, el viernes pasado apabullaron a domicilio 82-39 a Talentos Ademeba.

“El equipo se ve bien a pesar del pequeño chuequeo (frente a Manzaneras). Después de tener un marcador de 14 puntos arriba y nos dieran la vuelta, yo creo que nosotras regalamos el juego con distracciones”, externó.

Asprilla al final dijo que la derrota podría ayudar para realizar los ajustes necesarios. Además aseguró que el equipo juarense llegará a disputar la final de esta temporada.

“Vamos a estar en la final, eso está claro. Pioneras y Manzaneras van a tener que ponerse de acuerdo para ver cuál será nuestro rival”, expresó.