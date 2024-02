Aspira ‘Loco’ Torres seguir en racha

Manuel Torres ha terminado cinco peleas consecutivas en el primer asalto. Esa carrera incluye un par de KO en el primer asalto en UFC que le valieron bonos por desempeño de la noche. Sin embargo, tras el segundo de ellos, Torres se tomó más de ocho meses de descanso. Ese tiempo fuera no fue por elección propia, sino que fue el momento perfecto para solucionar un problema persistente que ha tenido desde hace mucho tiempo.

“Cada vez que estoy fuera por un período prolongado de tiempo, siempre es por una lesión”, explicó Torres. “Hace poco tuve que operarme la nariz para poder respirar mejor y sentirme mejor. Pero me siento genial, estoy listo para comenzar”.

Si bien lo mantuvo fuera del spain por un tiempo, el tiempo que estuvo fuera ha sido excelente para él. Ahora siente que tiene más en el tanque y eso lo ha llevado a mejores sesiones de entrenamiento en general.

“Una vez que me operaron de la nariz, respiro mejor, entreno mejor, mi cardio es mejor. Me siento genial”, “[Eso fue] hace unos seis meses. Ya he estado entrenando mucho, así que no es que me haya afectado mucho”.

Ahora listo para regresar allí, Torres busca continuar haciéndole la vida un poco más fácil con otro nocaut y otro bono. Intentará hacerlo a expensas del prospecto escocés Chris Duncan.

“Lo que sea que necesite hacer. Le voy a pegar con las manos, con los pies, con los codos, con las rodillas, pero busco el nocaut”, dijo Torres. "¿Por qué no? Buscándolo en la primera ronda”.

Esa pelea con Chris Duncan se llevará a cabo en la cartelera principal de UFC Ciudad de México este sábado por la noche. La cartelera comienza a las 6:00 p.m.