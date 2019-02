Aspira Camila a la selección nacional

Inmersa en un nuevo proceso que comenzó ayer con la Olimpiada Estatal de Taekwondo, en esta ciudad, la artemarcialista juarense Aneth Camila García dirige su esfuerzo y constancia para portar los colores de la Selección Nacional Mexicana en este 2019.

De 11 años, siete de ellos en la práctica de esta disciplina, la pequeña gran guerrera no tendrá tregua las próximas semanas y meses, todo con el objetivo de ser parte del conjunto tricolor que asistirá al Campeonato Mundial de la especialidad.

“Me he sentido bien pese al cambio de categoría, ahora peleo con niñas más grandes, pero vamos paso a paso”, comentó la alumna de Carlos Castillo, entrenador de la Academia Castillo’s Team Taekwondo.

Luego de su participación en la justa estatal Camila, admiradora de las monarcas olímpicas María del Rosario Espinoza y Jade Jones, estará en el Campeonato Nacional de Cadetes, que se llevará a cabo en la Ciudad de México a partir del 21 de febrero, un evento de ranking que otorga 40 puntos, el primero a nivel nacional en el año en curso. Después, del 27 de febrero al 3 de marzo, entrará en acción en el US Open en Las Vegas, Nevada.

“Este es un abierto que otorga 20 puntos para eventos internacionales, es categoría G2, que podría colocarla en camino a la selección que es lo que queremos”, subrayó Castillo.

De darse los resultados esperados, la puerta quedaría abierta para participar en el Campeonato Mundial de Cadetes y otros torneos internacionales convocados por la Federación Mexicana de Taekwondo (FMT).

A finales de marzo y principios de abril estará en el México Open. “Ahorita lo que Camila está haciendo es acumular la mayor cantidad de puntos ranking para que en noviembre, cuando se realice el Campeonato Nacional Juvenil, pueda mantenerse en los lugares de arriba. En este momento ella es segundo lugar nacional de su categoría debido a que el año pasado cambió de categoría”, mencionó.

Otro torneo en el que García quiere participar es el Grand Slam, evento que la FMT realizó por primera vez el año pasado y convoca a los mejores ocho ranqueados de cada categoría y división, por lo que el vencedor se consagra como el campeón nacional absoluto.

Fue precisamente Camila quien el año anterior ganó el Grand Slam en individual sobre la favorita de Coahuila, así como en Equipos, en Acapulco, Guerrero.