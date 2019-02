Así despidió Maradona a futbolista muerto en avionazo

View this post on Instagram























Lamento muchísimo esta noticia tan triste. Muchos guardábamos una luz de esperanza por vos, Emiliano. Le mando un abrazo muy grande a tus familiares y amigos, y agradezco en nombre de los argentinos el respeto de los colegas e hinchas de todas partes del mundo. Hasta siempre Emiliano! #RecenPorSala #PrayForSala