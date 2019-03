Asesorará Mendoza a Mets, pero seguirá en ESPN

Nueva York.- Jessica Mendoza podrá seguir trabajando como conductora para el programa de ESPN ‘Sunday Night Baseball’ pese a haber sido contratada ayer como asesora de operaciones de beisbol para los Mets de Nueva York. La contratación es parte de un número creciente de comentaristas de televisión que también trabajan para equipos de Grandes Ligas.

Mendoza estará involucrada en la evaluación de jugadores, la confección de rosters, el avance tecnológico y salud y el rendimiento, dijo el equipo.

Integrante del equipo de softbol olímpico de Estados Unidos en 2004 y 2008, Mendoza no mencionó ningún potencial conflicto de interés al trabajar para un equipo pese a que comentará simultáneamente sobre todos los clubes. Antes de los juegos del domingo por la noche, los managers suelen dar sesiones informativas privadas a los conductores de ESPN.

En una declaración del equipo, Mendoza agradeció a ESPN y a Disney por su “comprensión y confianza mientras equilibro ambas tareas para seguir adelante”.

El portavoz de ESPN Josh Krulewitz escribió en un correo electrónico a The Associated Press que hay “numerosos ejemplos en las cadenas de este tipo de arreglos en los que los comentaristas trabajan en colaboración estrecha con los equipos, y seremos totalmente transparentes sobre la relación de Jessica con los Mets”.

“Tenemos plena fe en su capacidad como voz líder de MLB para ESPN”, añadió.