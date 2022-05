Aseguran en Tigres que Nahuel no insultó a su directiva

Monterrey.— Luego de que la Comisión Disciplinaria mencionara que Nahuel Guzmán insultó a su directiva, el presidente de Tigres, Mauricio Culebro, señaló que el tema "no va por ahí".

El directivo negó que los insultos que el arquero de Tigres realizó tras la vuelta de la Semifinal ante Atlas fueran hacia ellos y aunque desconoció el objetivo de la molestia de Nahuel, asumió la sanción de la Comisión Disciplinaria.

PUBLICIDAD

"Hay que aclarar eso bien, en ningún momento el comunicado dice que Nahuel nos dice 'sinvergüenzas' o 'corruptos', Nahuel sale caliente por el juego y empieza a gritar en el vestidor, no me siento aludido, no va por ahí", expresó Culebro.

Antonio Sancho, director deportivo del club, dio su versión de los hechos y reiteró que la molestia de Nahuel fue por una calentura tras ser expulsado por sacar un balón adicional de la cancha.

"Creo que Nahuel sale caliente del juego por la expulsión más que por perder la eliminatoria y ahí queda. No sé, nosotros asumimos las sanciones o lo que dictamina la Comisión Disciplinaria", señaló Sancho.

Miguel Herrera asume la culpa

El técnico de Tigres, Miguel Herrera, tomó la culpa por la alineación indebida en la que incurrieron los felinos ante Atlas, al alinear con 9 jugadores No Formados de México.

El "Piojo" señaló que no hay otro culpable más por el error y negó que alguna persona de su cuerpo técnico le haya provocado la falla.

"El único responsable de lo deportivo soy yo, hoy agradezco a la directiva que ha respaldado el proyecto y los jugadores que se matan. Tendré que reconocer mi error, me equivoqué y con el afán de estar buscando el juego e ir a buscar los goles. Después hay gente que está trabajando aquí que tenemos que estar atentos todos, pero no es que a uno o a otros se nos fue, se nos fue a todos en el área técnica, pero el responsable soy yo, no le busquen vueltas", expresó.

Los felinos fueron sancionados con la derrota de 2-0 ante Atlas, además de una multa económica, por la Comisión Disciplinaria.