Aseguran Bravos no darse por vencidos

Diego Campillo, defensa de los Bravos de Juárez, dijo este jueves que mientras existas posibilidades matemáticas de poder hacer algo en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX, ellos van a pelear hasta que se pite el final del último partido.

La escuadra juarense se ubica en el penúltimo lugar de la tabla general con seis puntos, con 15 por disputar en el cierre de torneo, y en caso de ganar esos cinco juegos que restan llegarían a 21 unidades, una menos de la meta que la directiva se propuso al inicio del torneo.

-Tal vez llegar a 22 puntos era una motivación para ustedes, pero ahora que ya es inalcanzable esa cifra, ¿qué es lo que los motiva en el cierre del torneo?

“Este cierre de torneo nos quedan cinco partidos, tres aquí y dos de visita. Nosotros nos propusimos de esos cinco partidos no perder en casa, esa es yo creo la principal motivación, y de visita sacar el empate mínimo”, respondió Campillo.

“Matemáticamente ya a lo mejor no se puede pasar, o hay una mínima esperanza, nosotros no perdemos ese foco en hacer puntos, no nos damos por vencidos y vamos a pelear hasta el final, vamos a pelear hasta que se acabe el último partido, hasta que piten el último partido, hasta ese momento nosotros vamos a luchar”, añadió el jugador de 22 años oriundo de Durango.

Este domingo, en partido de la Jornada 13, los Bravos de Juárez recibirán al Santos Laguna en el Estadio Benito Juárez, a partir de las 7:36 pm.

La escuadra juarense viene de haber logrado su primera victoria en el presente torneo, y primera en cinco meses, luego de derrotar 4-3 a Puebla en partido pendiente de la Jornada 7, el sábado anterior en esta frontera. En ese juego, Campillo vio acción los 90 minutos.

“Me ha tocado ver minutos, este último partido los 90, gracias a Dios, gracias a la confianza que me da el profe. El equipo confía en mí, me da confianza y me he sentido muy a gusto.”

-¿Qué significó ganar al interior del equipo?

“Un respiro, porque si bien se puede jugar bien, pero yo creo que el futbol es de resultados, nos piden resultados y esta victoria fue un poquito agarrar aire y motivarnos para lo que viene.”

Finalmente, Campillo dejó en claro que en estos momentos solamente piensa en Bravos y no en lo que pasará en el futuro inmediato con las Chivas del Guadalajara, equipo al que pertenece.

“Ahorita yo estoy pensando en Bravos nada más, sigue el torneo yo ahorita pertenezco aquí a Bravos y para mí no hay otro equipo en este momento”.