Asegura Antuna que Chivas no lo arropó

Ciudad de México.— Uriel Antuna nunca se sintió arropado al 100 por ciento en el Rebaño.

El nuevo atacante de Cruz Azul aceptó que, si bien en su paso por Chivas cometió errores, no logró contar con la confianza de todos en el club rojiblanco.

"Yo nunca me sentí de cierta manera tan arropado, tan que me tuvieran esa confianza. Al menos con los técnicos sí, siempre tuve esa buena comunicación de que me decían las cosas de frente.

"De los errores se aprende y fue lo que a mí me pasó, tuve que aprender a la mala y hay que corregir esos errores que te tachan de una manera, porque al final de cuentas no es lo que vives diariamente", detalló en entrevista con TUDN.

En ese sentido, Antuna detalló que llega con más madurez a La Máquina, por lo que buscará encajar en el cuadro de Juan Reynoso para limpiar su imagen.

"Siento que llego más maduro, más consciente, más comprometido y a dar el máximo, esa mala imagen que tienen sobre mí revertirla, que realmente no fue lo que pasó o no soy como la prensa dice que soy.

"Es una manera de juego con la cual me identifico y me gusta por la manera tan directa, siento que se adapta un poquito más a mi manera de juego y me siento cómodo", dijo el futbolista, quien hoy fue presentado por el club a través de sus canales de comunicación.