Cortesía de UTEP Athletics

Egresado de Parkland High School como el mejor corredor líder de todos los tiempos en El Paso, Deion Hankins se perfila como un as bajo la manga para los entrenadores de los Mineros de UTEP detrás del senior Quardraiz Wadley y del egresado de Americas HS, Josh Fields.

Hankins regresó este fin de semana al campo de entrenamiento con los picapiedra, luego de no asistir los primeros días porque estuvo en contacto con un compañero que dio positivo.

Hankins y los Mineros tienen dos semanas más de entrenamiento antes de debutar en la temporada 2020 contra los Lumberjacks de la Universidad Stephen F. Austin el sábado 5 de septiembre en el estadio Sun Bowl.

Al tiempo que la escuadra paseña busca definir al mariscal de campo titular, en la posición de corredor el asunto parece estar más definido con Wadley y Fields.

Así, el paseño Hankins se presenta el comodín que todo entrenador quiere tener a disposición para echar mano de él en el momento indicado.

El excorredor de los Matadores de Parkland debutó el viernes pasado en los entrenamientos de pretemporada de este año, pero durante la temporada baja se dedicó a mantenerse activo para causar un gran impacto en el otoño.

“Creo que el año pasado crecí como jugador y en mi forma de pensar”, dijo Hankins. “Entonces, conociendo las jugadas, puedo estar más cómodo, salir con dureza, correr con fuerza y ser el tipo de jugador que sé que puedo ser”.

Hankins pasó gran parte de la cuarentena con trabajos para mejorar físicamente y hacerse más grande, más fuerte y rápido. El corredor líder de todos los tiempos de El Paso vio acción en dos juegos con los Mineros el año pasado, en los que acumuló 41 yardas por tierra.

Después de una temporada de primer año como redshirt en UTEP, su plan para la temporada baja no era nada difícil.

“Le dije a Deion, ‘No estás gordo, no hay grasa en tu cuerpo’”, declaró recientemente el entrenador en jefe de los Mineros, Dana Dimel. “Él me dijo ‘sí, entrenador, ¿por qué iba a perder peso si no tengo grasa?’”.

Así que Hankins pasó su cuarentena con ejercicios de pesas, agregó 15 libras de puro músculo y una nueva dimensión a su juego.

“He estado entrenando en mi cochera y haciendo algunas cosas de flexibilidad y metiéndome en cosas de tipo yoga. Durante toda la preparatoria me sentí un poco rígido”, dijo Hankins.

“Sentí que tenía los movimientos que quería hacer en mi cabeza, pero simplemente no me salían en el campo. Así que ahora, estoy tratando en hacer yoga y ser un jugador más flexible. Solo estoy tratando de ser más ágil y hacer que los rivales fallen las tacleadas”.