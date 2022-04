Artemarcialistas se cuelgan medallas en el Abierto Chihuahuense

Con tres medallas de oro y tres de bronce regresaron los alumnos de la academia PAE Taekwondo del Abierto Chihuahuense G3, de ranking, que recientemente se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua. Ahora, los taekwondoines locales se preparan para ir del 22 al 24 de abril al Nacional Selectivo en Villahermosa, Tabasco, donde buscarán su pase al Mundial de cadetes.

Fátima Torres, Natalia Chávez e Ian Santarriaga Salinas se colgaron la medalla de oro, mientras que Alejando Suárez Gurrola, Roberto Hortegón y Luis Pablo de Haro Santiestebán conquistaron el bronce.

Raúl Mata, sensei de PAE Taekwondo, comentó que fue el primer evento que se llevó a cabo después de que todo estuvo detenido.

“La verdad estuvo durísimo, estuvo muy fuerte el nivel. Nos fue muy bien, ganamos tres oros y tres bronces, nada fácil la verdad en ese tipo de eventos. Los chavitos vienen muy contentos, nosotros venimos muy contentos y nos sirvió también de preparación porque en dos semanas salimos para Tabasco, al Nacional Infantil de Cadetes, del 22 al 24 de abril, que es selectivo al Mundial”, dijo Mata.

Estudiante del Instituto Bilingüe Loreto, Fátima Torres dijo que se sintió bien en la competencia y con su triunfo, aunque en el combate por el primer lugar ya se sentía cansada.

“Me gustan más los combates porque así cuando estoy enojada puedo sacar mi ira”, respondió la atleta de 10 años cuando se le preguntó qué es lo que más le gusta de esta disciplina.

También ganadora de medalla de oro, Natalia Chávez mencionó que se sintió muy emocionada con el triunfo y al mismo tiempo sintió varias emociones, como los nervios, pero sabe que eso es normal.

“Este año ya voy a cumplir seis años en el taekwondo, entré porque al principio mi papá me metió, luego descubrí que fue mi pasión y seguí entrenando para prepararme como en este tipo de torneos”, platicó la artemarcialista de 10 años de edad.

Ian Carlos Santarriaga, quien también compite en natación, obtuvo el primer lugar al vencer a los representantes de Guanajuato, Nuevo León y Baja California Sur. La victoria le hizo acumular 30 puntos de ranking.

“Ahora voy a Tabasco, estoy entrenando todos los días, espero más emoción”, comentó Santarriaga, que a sus 10 años ya presume en su vitrina cerca de 60 medallas.

Alejando Suárez obtuvo medalla de bronce en la categoría de 33 kg, luego de ganar dos combates y perder uno.

“Me sentí muy nervioso, quería ganar el primer lugar, pero resultó en tercero. Creo que me faltó así como más estrategia, más fuerza, pero me voy a preparar todo lo que pueda. Entreno lunes, miércoles, viernes y sábado”, dijo Alejandro.

Roberto Hortegón, que también se adjudicó el bronce, considera que no usó bien su energía en el primer combate y después en el segundo se lastimó y lo perdió.

“Llevo aproximadamente seis años en el taekwondo, primero porque en las tardes me aburría mucho y le dije a mi mamá que quería entrar a algún deporte y mi mamá encontró la escuela de taekwondo, me metí, me gustó y seguí avanzando”, comentó el atleta de 11 años.

“Me gusta porque me da seguridad y también porque se me hace muy bonito el deporte y en sí todo lo que es”, agregó Hortegón.