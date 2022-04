Artemarcialistas fronterizos triunfan en el Regional y consiguen boleto a los Nacionales Conade 2022

Cinco clasificados a la etapa nacional de los Juegos Conade, de cinco que buscaban el boleto, consiguió la academia Castillo Taekwondo el pasado fin de semana en el Regional que se llevó a cabo en la ciudad de Durango, y ahora se preparan para competir a finales de junio en Mazatlán, Sinaloa.

En la categoría cadetes avanzaron Naomi Silerio en -44 kg y Diego Pascual en -41 kg. En juvenil lograron su boleto Misael Vega en -48 kg y Miguel Moreno en -51 kg, además de Diana Cortines en -49 kg en Sub-21.

Por otra parte, cuatro alumnos de esta misma academia competirán del 22 al 24 de abril en el Preselectivo Nacional Infantil y Cadete que se llevará a cabo en Villahermosa, Tabasco, y que otorga boletos para el Mundial de dichas categorías. Ellos son Dairen Cedillo en -27 kg en infantil; así como Camila Amaya, -47 kg; Alison Acosta, -41 kg, y Diego Zúñiga, -45 kg, en categoría cadetes.

“El pasado fin de semana tuvimos la etapa regional de Juegos Conade, la región en la que participa Chihuahua es con los estados de Aguascalientes, Durango y Zacatecas”, comentó el sensei Carlos Castillo.

“Fuimos de los pocos equipos por parte de la Asociación Estatal en clasificar el cien por ciento de los atletas. Íbamos por el cinco de cinco, del estatal clasificamos cinco y ahora en esta etapa regional clasificamos cinco y vamos al nacional con los cinco clasificados”, agregó Castillo.

Misael Vega, de 15 años de edad, dijo sentirse preparado para el Nacional de Mazatlán, donde buscará la medalla que el año pasado no pudo conquistar.

“Voy a Juegos Nacionales Conade, me siento preparado, creo que venimos haciendo un buen trabajo y vamos con todo. El año pasado no se nos hizo la medalla, pero esta vez vamos más preparados y con mejores expectativas”, dijo Vega.

Competidora de la categoría Sub-21 y también calificada a la Universiada Nacional, Diana Cortines manifestó su confianza en lograr un buen resultado en los Juegos Nacionales Conade.

“Me siento muy contenta y muy preparada para el de Mazatlán y muy segura a lo que vamos.

Tengo dos entrenamientos, uno por parte de la universidad y otro aquí, y pues entrenando más duro”, señaló la atleta de 20 años.

Con ocho años en la práctica del taekwondo, Diego Zúñiga está contento y motivado para ir al Nacional de Villahermosa por la victoria que le dé el pase al Mundial.

“Tengo ocho años en el taekwondo, me gusta porque me distraigo y porque me gusta mucho entrenar.

Quiero agradecer a mi mamá, mis profes y mis abuelos por su apoyo”, dijo Zúñiga, quien estudia segundo año en la Secundaria Técnica 94.

“Me siento bien, me siento feliz, es mi segundo nacional. En el anterior gané. Estoy entrenando todos los días y pues hay que echarle ganas, voy por el triunfo”, mencionó por su parte Dairen Cedillo, de ocho años de edad y estudiante de tercero de primaria en la escuela México Lealtad.