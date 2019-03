Arrollan Tigres y van a Cuartos en Concachampions

Ciudad de México.- Enner Valencia anotó tres goles, dos en un lapso de dos minutos de la primera parte, y Tigres apaleó 5-1 al Saprissa anoche, para clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Aubrey David anotó en su propia meta para adelantar al conjunto mexicano a los 15 minutos. El delantero ecuatoriano Valencia marcó a los 25 y 27 minutos y el chileno Eduardo Vargas agregó un tanto a los 37 por los universitarios, que son líderes en el Clausura local.

Valencia convirtió su tercer tanto a los 62 para Tigres, que no contó con su goleador francés André-Pierre Gignac por una lesión en la rodilla.

A pesar de eso, el equipo de la ciudad norteña de Monterrey avanzó a la siguiente ronda con un marcador global de 5-2.

Mariano Torres descontó a los 45 con remate de cabeza por el club costarricense, que buscaba el cuarto cetro de su historia en el torneo regional, el cual conquistó por última vez en el 2005.

Tigres, con una de las plantillas más costosas del futbol mexicano, busca ganar el título de la Concacaf por primera vez en su historia.

El equipo mexicano se enfrentará al ganador del encuentro entre el Dynamo de Houston y el Guastatoya de Guatemala.



Busca Santos finiquitar obra

Santos no va a caer en excesos de confianza ni a regalar el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Salvador Reyes, técnico del equipo, dijo que va a armar un cuadro con los hombres que estén en mejores condiciones físicas, tomando en cuenta el desgaste que han tenido y lo que se viene.

En la ida golearon 6-2 al Marathón de Honduras y quieren cerrar la serie ganando para irse a los cuartos de final con una buena motivación.

“Nosotros vamos a darle toda la seriedad posible, siempre hemos pensado que el 11 que salga a la cancha es el que está en mejor momento, siempre hemos respetado al rival y no va a ser la excepción”, afirmó Reyes.