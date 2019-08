Arrolla Lyon 3-0 al Mónaco

Mónaco.- Sylvinho se estrenó como técnico en la Liga francesa con buena nota cuando su Lyon se llevó ayer una contundente victoria 3-0 de visita al Mónaco.

Pese a que perdieron a varios jugadores destacados durante el verano, Lyon se defendió con solvencia y mostró un bloque compacto ante un Mónaco sin ideas. El campeón de la Liga en 2017, que se salvó con lo justo del descenso la pasada temporada, no pudo generar una sola jugada de peligro.

Luego de clasificarse a la Liga de Campeones, Lyon modificó su comando técnico, dejándolo en manos de dos brasileños. Juninho es su nuevo director deportivo, mientras que Sylvinho reemplazó en el banquillo a Bruno Genesio.

Lyon se adelantó a los cinco minutos con un cabezazo de Moussa Dembélé, elevándose por encima de Kamil Glik y Jemerson, tras el tiro de esquina ejecutado por Bertrand Traore.

Mónaco se complicó más cuando su volante español Cesc Fábregas fue expulsado a los 30 minutos por una torpe falta. Al intentar frenar el avance de Leo Dubois hacia el arco, Fábregas le dio un pisotón al defensor en su pantorrilla izquierda. El árbitro Ruddy Buquet le sacó inicialmente una tarjeta amarilla al ex de Arsenal, pero cambió la decisión tras la intervención del VAR.

Libre de marcas fuera del área, Memphis Depay puso el 2-0 seis minutos después, definiendo con un remate que coló entre las piernas de Benjamin Lecomte, el nuevo arquero de Mónaco.

Lecomte, fichado del Montpellier en el mercado de pases, se redimió con un par de buenas atajadas ante un Lyon que no sacó el pie del acelerador. Pero el internacional francés poco pudo hacer a los 80 cuando el volante brasileño Thiago Mendes hizo un recorte para asistir en el gol de Lucas Tousart para poner cifras definitivas.