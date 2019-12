Arriba dos puntos Equipo Internacional en Copa Presidentes

Melbourne, Australia.- El Equipo Internacional estaba por delante antes de la última jornada de la Copa Presidentes por primera vez en 16 años, y tiene que agradecérselo a un trío de novatos.

Marc Leishman y el invicto debutante Abraham Ancer protagonizaron una destacable remontada la tarde del sábado en su juego de foursomes, pasando de 5 bajo el par con ocho hoyos por jugar a sacar medio punto ante la pareja formada por Justin Thomas y Rickie Fowler.

“No nos íbamos a rendir, teníamos que encontrar la manera de hacerlo y al final lo hicimos”, dijo el mexicano Ancer.

Byeong Hun An y el chileno Joaquín Niemann nunca estuvieron por delante en el partido final y sacaron otro medio punto contra Matt Kuchar y Tony Finau.

Esto dio a los internacionales una ventaja de 10-8 para los juegos individuales del domingo y una oportunidad real de ganar la Copa Presidentes por segunda vez en sus 25 años de historia.

“Nos hemos dado (...) una gran oportunidad para ganar la sesión de mañana y ganar esta copa”, dijo el australiano Adam Scott, con un registro de un empate y siete derrotas consecutivas. “Creo que tenemos que estar muy contentos con eso. Saldremos mañana, lo dejaremos todo en el campo de golf”.

Nada inspiró más a los internacionales que ver como sus dos últimos equipos en el pasto rescataron medio punto a pesar de no haber estado nunca por delante en el choque.

“Nuestro ímpetu por sacar un punto, eso fue algo que nos animó muchísimo”, dijo Ernie Els, el capitán del Equipo Internacional.

Dio la impresión que la diferencia sería más amplia, cuando los internacionales se distanciaron 9-5 tras la sesión matutina.

Sin embargo, los estadounidenses finalmente mostraron la garra, pese a que su capitán Tiger Woods optó por no jugar en ambas sesiones. Y el caddie de Patrick Reed quizás se pasó de combativo al confirmar en un mensaje al podcast ‘Foul Play’ de Barstool Sports que empujó a un espectador que consideró se había acercado demasiado a Reed al insultarle.

Kessler Karrain, quien también es el cuñado de Reed, no le acompañara en la última sesión. Reed dijo en un comunicado que respeta la decisión de la PGA y que todos en el equipo están enfocados en ganar la copa.

Fue la segunda semana de polémica para Reed, luego de quebrantar el reglamento por despejar la arena durante su recorrido en un torneo en Bahamas, recibiendo una sanción de dos golpes.

La jornada de ayer estuvo cargada de dramatismo, dejando la mesa servida para los 12 duelos de individuales.

Woods se las verá contra Ancer, cuya primera experiencia bajo los grandes reflectores fue cuando compartió grupo con Woods en World Golf Championship en Ciudad de México el pasado febrero.

“Esto es con lo que uno sueña desde chico y para los que uno practica toda la vida y poder vivirlo es algo espectacular”, dijo Ancer, con tres victorias y un empate en el campo de Royal Melbourne. “Hay mucha diferencia entre lo que uno se imagina y lo que uno vive, sabía que iba a haber nervios pero es genial y algo muy especial”.