Arrestan a exastro de la NFL por allanamiento

Katy, Texas.- El exastro de los Texanos Mario Williams fue arrestado por un cargo menor en el que se le acusa de invadir la residencia de una mujer del área de Houston.

Los documentos de una Corte del Condado de Harris revelan que Williams fue arrestado el martes y dejado en libertad después de pagar una fianza de 100 dólares. Registros en Internet no enlistan un abogado que represente a Williams, la primera selección global en el Draft de 2006, quien pasó seis temporadas con los Texanos antes de integrarse a Buffalo y posteriormente a Miami en 2016.

El subjefe Thomas Gilliand informó que agentes del departamento respondieron a un reporte a la 1 de la mañana del martes de una mujer que solicitaba que sacaran a alguien de su residencia en Katy. Gilliand no reveló si Williams, quien vive en Houston, conoce a la mujer.

Documentos de la Corte indican que a Williams se le ordenó someterse a una evaluación de salud mental. Además, también se presentó el martes una solicitud para una orden de restricción.



Libertad provisoria a Walton

Miami.- El corredor Mark Walton, de los Delfines de Miami, fue sentenciado a seis meses de libertad condicional después que el jugador decidió no impugnar un cargo por el delito menor de posesión de arma de fuego.

De acuerdo con los registros de la Corte, Walton presentó su declaración el lunes. Además del período en libertad provisoria, Walton deberá tomar cursos de control de ira y de conducir, y deberá entregar su arma a las autoridades.

Otros cargos que incluían posesión de mariguana y conducir imprudentemente fueron retirados. Los cargos surgieron de un incidente ocurrido en marzo en el que Walton huyó a pie de un auto que rentó después que la Policía le pidió que se detuviera. Las autoridades afirmaron que en el vehículo hallaron un fusil y mariguana.

Walton, de 22 años, jugó a nivel futbol americano para la Universidad de Miami y fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL por los Bengalíes de Cincinnati en 2018. Firmó con los Delfines este año.