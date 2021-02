Arranque ‘ideal’

Cortesía

El portero juarense Andrés Sánchez ha tenido un inicio soñado de torneo con apenas un gol recibido en tres partidos jugados, luego de cuatro fechas disputadas en la Liga de Expansión MX. Con sus actuaciones, Sánchez ha colaborado para que el Tepatitlán esté ubicado en los primeros lugares de la tabla general con nueve puntos y marca invicta.

Además, el jugador fronterizo fue elegido para el ‘11 Ideal’ de la jornada 4, luego de mantener en cero su portería en el empate como visitantes contra Dorados de Sinaloa, partido en el que tuvo nueve atajadas y se dio el lujo de pararle un tiro penal al ex jugador de los Bravos, Lucas Da Silva, a los cuatro minutos de iniciado el segundo tiempo.

“A diferencia del torneo pasado, para éste tuvimos más tiempo de preparación, para acoplarnos más entre los que ya veníamos con el equipo y los refuerzos que llegaron”, comentó Sánchez en relación a lo que han sido para él las primeras fechas del presente torneo.

“Lo importante es jugar y tener la confianza del entrenador, y estamos en la parte alta de la tabla”, agregó.

Sánchez fue titular en las dos primeras fechas y recibió gol solamente en el juego inaugural del torneo en su visita a Celaya (1-1) el pasado 12 de enero. Una semana después volvieron a salir de casa para visitar a los Alebrijes y por primera vez colgó el cero en el triunfo 1-0.

Para la fecha tres contra Tampico Madero no pudo jugar por una molestia física y por decisión del cuerpo médico no hizo el viaje al estado de Tamaulipas.

Ayer, el reporte médico dado a conocer por el equipo, indica que el portero juarense tiene un esguince en el dedo meñique izquierdo, lo que no le impedirá jugar esta tarde contra el Tapatío.

“Sin problemas podré jugar”, dijo Sáchez vía telefónica. “De hecho el esguince me lo hice en el calentamiento del partido contra Dorados, pero como ya estaba caliente no lo sentí tanto, aunque en algún momento del partido sí, pero he estado en terapia estos días”.

Todavía vivo en su memoria el penal que le atajó a Da Silva, Sánchez recordó que él intuyó que se lo iban a tirar hacia la izquierda. “Entonces yo di el primer paso a la izquierda y lo cobra suave a la derecha, tal vez pensó que me iba a lanzar al otro lado, y gracias a Dios se pudo atajar”.

¿Cómo esperas el partido de hoy contra Tapatío?

“Va a ser un partido bonito, los dos equipos somos del mismo estado, es un clásico, pero como todos los partidos, vamos a enfrentarlo con actitud y energía y a ganar o ganar. Y que la afición que nos ve disfrute de un bonito partido de futbol”.

Nombre: Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez

Equipo: Tepatitlán

Posición: Portero

Fecha de nac.: 3 de octubre 1997

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 23 años

Estatura: 1.93 m

Peso: 90 kg

Debut Liga Expansión: Correcaminos vs Tepatitlán, 9 de septiembre 2020

Números Clausura 2021

Juegos jugados 3

Juegos titular 3

Minutos jugados 270

Goles recibidos 1

Amarillas 1

Rojas 0