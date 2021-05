Arrancan prácticas en Ruidoso Downs

Jake Rogers / Ruidoso Downs

Jess Dream of Me, potra alazán del establo de Clint Crawford, registró el mejor tiempo de :15.649 segundos en el primer día de carreras de entrenamiento en el hipódromo Ruidoso Downs este lunes, como parte de la preparación para el inicio de la temporada de carreras en vivo, programado para el viernes 28 de mayo.

Los caballos entrenados en el establo de Crawford lograron el primer lugar en cuatro de las carreras de entrenamiento del día en una distancia de 300 yardas. Jess Dream of Me es propiedad de Raymond Merrill y Greg Cullum y es producto de Apollitical Jess y de la yegua Valiant Jess, ésta última producto de Valiant Hero.

“La hicimos inscribir en una carrera de peso especial inaugural en Remington, pero tuvo una mala salida y se raspó”, dijo el entrenador Clint Crawford. “Decidimos no presionarla más y solo esperamos hasta estas carreras de entrenamiento. Tiene mucho talento en bruto, pero es un poco nerviosa y necesita que la manejen con guantes de niño. Creo que estará lista para las pruebas del Ruidoso Futurity.”

Los cinco caballos más rápidos del día incluyen a Jess Dream of Me (:15.649), Favourite Blues Man (:15.676), Catch a Good Time (:15.685), Double Duty (:15.693) y Billions (:15.717). Jess Dream of Me, Catch a Good Time y Double Duty corrieron en la tercera carrera de entrenamiento. Billions también es entrenado por Crawford.

En este primer día se llevaron a cabo un total de 14 carreras de entrenamiento para dosañeros sin carreras, en preparación para las próximas pruebas de la triple corona de cuartos de milla que incluyen el Ruidoso Futurity (con bolsa de 1 mdd, G1), el Rainbow Futurity (1 mdd G1) y el All American Futurity (3 mdd G1).