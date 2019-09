Arrancan playoffs de la Liga Mexicana

Se acabó el suspenso. Se terminaron las oportunidades. Concluyó la temporada regular y ahora es momento de darle paso a los playoffs, y aquí te damos el primer avance de cómo quedó la postemporada.

Con los resultados del último día de actividad, se definió que en esta temporada no habrá juegos de eliminación ya que Pericos de Puebla quedó fuera de la contienda al perder con los Diablos Rojos del México, por lo que el menú que se tendrá a partir de hoy 3 de septiembre es el siguiente:



ZONA NORTE

1 Toros de Tijuana vs 4 Saraperos de Saltillo

El equipo con el mejor récord va a enfrentar al equipo enrachado en la LMB. Aunque en términos generales existió una diferencia de 8.5 juegos entre estos equipos en el standing, Saraperos se metió a los playoffs luego de tener un gran repunte en la segunda mitad (terminó con marca de 38-21) y ahora busca la sorpresa ante un conjunto fronterizo que tuvo un récord global 75-45.

Serie anual: 7-5 a favor de Toros de Tijuana



2 Acereros de Monclova vs 3 Sultanes de Monterrey

Un duelo clásico de la Zona Norte es el que protagonizarán estos equipos. Si bien Acereros terminó como el segundo sembrado del standing, tuvo el mismo récord global que los Toros de Tijuana (75-45), y en frente tendrá a unos Sultanes que solo terminaron dos juegos abajo de ambos. Monclova tuvo un desempeño más regular en ambas vueltas, mientras que Sultanes pasó por altibajos en la segunda mitad y tuvo ocho victorias menos. Serie anual: 6-6



ZONA SUR

1 Diablos Rojos del México vs 4 Tigres de Quintana Roo

En la Zona Sur también se tendrá un clásico. La por años conocida ‘guerra civil’ se dará en la primera ronda de estos playoffs y será entre dos equipos con perfiles distintos. Aunque tuvo algunos altibajos, Diablos presentó un mejor equilibrio en ambas vueltas y cerró con una marca global de 67-49, asegurando el primer sitio con su triunfo en el último juego de la temporada. Por su parte, Tigres logró darle la vuelta a su desempeño, ya que empezó el año con un pobre 25-35 en la primera vuelta para presumir un 37-22 con el que logró arañar el cuarto sitio. Serie anual: 11-7 a favor de los Diablos Rojos



2 Guerreros de Oaxaca vs 3 Leones de Yucatán

El campeón defensor del Sur peleó por el primer sitio de la zona hasta el último juego de la temporada, y sólo por juego medio de diferencia no lo consiguió. Aun así, Oaxaca tendrá ventaja de local frente a los Leones de Yucatán, equipo que logró cambiar de chip después de tener una primera mitad irregular en la que terminó con marca de 26-32. Serie anual: 4-2 a favor de los Leones de Yucatán