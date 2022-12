Arrancan las carreras en Sunland Park

La temporada 2022-23 de carreras en vivo en el hipódromo de Sunland Park se pone en marcha hoy viernes y el plato fuerte de este primer fin de semana es el Campeonato en Sunland Park, GI con bolsa de 350 mil dólares, que se corre mañana, mientras que para el primer día del año está programado el New Mexico State Racing Commission Handicap, con bolsa de 100 mil dólares.

Lleno de ricas carreras de stakes, el hipódromo de Sunland Park ofrecerá algunas de las carreras más atractivas para caballos purasangre y cuarto de milla en el suroeste de Estados Unidos. La temporada de 16 millones de dólares en bolsas repartirá más de 275 mil dólares en premios por día de carrera.

El Sunland Derby (Gr. III) con bolsa de 600 mil dólares, es la principal carrera de este hipódromo y se correrá el domingo 26 de marzo. La carrera de preparación para el Derby de Kentucky ofrece 50 puntos de calificación al ganador para ingresar a la Carrera por las Rosas 2023.

La 1edición número 18 del Sunland Derby, de una milla y un octavo, encabeza un gran día valorado en más de 1.6 millones de dólares, que incluye el Sunland Park Oaks de 300 mil dólares, el New Mexico Breeders’ Derby de 250 mil dólares, el New Mexico Breeders' Oaks de 250 mil dólares, el New Mexico State University Stakes de 120 mil dólares, el Bill Thomas Memorial Stakes de 100 mil dólares y el Harry W. Henson Handicap de 100 mil dólares.

La temporada 2022-23 comienza con un excelente menú de apertura con el Campeonato en Sunland Park programado para el último día del año, donde los mejores cuartos de milla del mundo se enfrentarán en la 21ª carrera de esta función en una distancia de 440 yardas.

KJ Desparado es uno de los caballos que tomará parte en el Campeonato en Sunland Park, y si el hijo de Apollitical Jess gana esta carrera superará a Ochoa ($2,781,365 dlls.) como el mayor ganador de todos los tiempos del deporte. Con victorias que incluyen los futurities All American y Texas Classic, sus ganacias son de dos millones 706 mil 103 dólares.

El Caballo del Año cuarto de milla del 2021, Danjer, también correrá este sábado en el Campeonato en Sunland Park. Hijo de FDD Dynasty, Danjer viene de lograr el segundo lugar detrás de Empressum en el Champion of Champion, Gr. I con bolsa de 750 mil dólares, que se corrió en Los Alamitos el pasado 10 de diciembre.