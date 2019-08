Arranca Tri varonil con el pie izquierdo

Ciudad de México.- El Tricolor varonil se complicó la vida y apenas igualó 0-0 ante Panamá en su debut por los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La escuadra de Jaime Lozano fue incapaz de marcarle al rival que, en el papel, lucía como el más accesible del Grupo A, donde además compiten Argentina y Ecuador.

Pese a que tuvo el control del esférico, México no logró plasmar su dominio en las redes, con muchos problemas para llegar a la zona final y un concierto de fallas de cara a la portería.

Paolo Yrizar fue de lo mejor que presentó el Tri en el Estadio San Marcos, de Lima. El fornido atacante se desempeñó por la banda izquierda, y con puro músculo se hizo de espacios, pero sus servicios no encontraron rumbo de gol.

La opción más clara llegó al 44’, cuando justamente un esfuerzo de Yrizar puso el balón en el área chica, Panamá intentó despejar, pero Pablo López recuperó el balón y disparó. El rebote fue a parar en Jesús Godínez, quien remató al travesaño. Una jugada irreal para el Tricolor.

La segunda mitad careció de llegada, con México dominando, pero sin claridad alguna.

Pese a que Lozano movió sus piezas, no hubo estrategia que rompiera el cerco que formó la defensa panameña, demasiado orden para un equipo sin ideas, como México.

Todavía al 92’, Jesús Godínez tuvo la gloria en sus pies con un penal que él mismo provocó, pero mandó su disparo al travesaño de forma increíble.

Con este resultado el Tri suma un punto en su sector. Su siguiente duelo será el próximo jueves ante Argentina, el favorito de ese sector.