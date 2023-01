Arranca nueva temporada de la Liga de Desarrollo de Futbol Femenil

Con siete partidos se puso en marcha el pasado fin de semana la nueva temporada de la Liga de Desarrollo de Futbol Soccer Femenil, que en esta ocasión aumentó de 14 a 20 equipos, con la posibilidad de que todavía se sumen dos más, según dio a conocer Jaime Álvarez, coordinador de la liga.

Las Guerreras FC fueron el equipo destacado de la jornada al golear 6-0 a las Liebres del ITCJ. En otro partido de muchos goles, DEP Unión derrotó 5-3 a las Guerreras, mientras que las Dragonas superaron 3-1 a las Bravas Sub 17.

En otros frentes, Bravas Sub 15 no tuvo problemas para vencer 3-0 a la UACJ Juvenil, y las Lobas del Cbtis 114 derrotaron 1-0 a las Bravas Sub 13.

Hubo dos partidos que terminaron en empate en el tiempo regular. Las Jaguares del Cbtis 128 y AKD no se pudieron hacer daño y acabaron 0-0, pero en tanda de penaltis el triunfo fue para las felinas. EsforFut empató a un gol con Tigres, pero éstas últimas se llevaron la victoria en la definición desde los 11 pasos.

“Fue la Jornada 1 y tenemos más equipos, la liga crece. Afortunadamente hubo muy buena respuesta, vieron una liga organizada, con buenos campos, con mucha responsabilidad y en la que se apoya mucho a los equipos femeniles”, dijo Jaime Álvarez.

“Respetamos los horarios, hay buenos campos, arbitraje, la liga es solo femenil y eso ha gustado. En otras ligas donde hay varonil les dejan a los hombres los mejores horarios, aquí los horarios se rotan”, agregó Álvarez.

El coordinador de la Liga de Desarrollo consideró que otro aspecto que gustó fue la premiación que tuvieron recientemente en su primer torneo, porque los equipos vieron algo más formal, y para un futuro esperan incrementar los premios.

En un balance general de la primera temporada, Álvarez comentó que tuvieron una excelente participación, así como una excelente premiación, y en la final hubo bastante gente, con muy buenos comentarios.

“En cuanto a organización, premiación, instalaciones y cumplimiento de partidos, no hubo juegos por default y eso hizo que creciera la liga. Me atrevo a decir que los mejores equipos femeniles de etapa formativa están con nosotros”, concluyó Álvarez.