Arranca la épica lucha de América y Cruz Azul por el título

Ciudad de México.- Decir que la Final entre América y Cruz Azul será un choque de titanes se queda corto para describir la eliminatoria de alarido que la mayoría espera.

Hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes tendrá lugar el primer capítulo de la disputa entre los dos equipos que reclamaron el protagonismo del Clausura 2024, los que más puntos hicieron, los que mejor jugaron y dos de los más ganadores del País.

La revelación del torneo contra el vigente campeón, la décima celeste o la 15 azulcrema, los protagonistas son de abolengo para un batalla de alta calidad.

"Hubo equipos que lo hicieron muy bien a lo largo del torneo y Cruz Azul fue uno de ellos, no por casualidad quedó en el segundo puesto y no por casualidad está en la Final. Fuimos los dos equipos que mejor jugamos al futbol, somos justos finalistas, no creo que estemos aquí por casualidad y va a ser una gran Final", sentenció Álvaro Fidalgo ayer en el Día de Medios.

En la memoria del futbol mexicano están aquellas épicas Finales entre estos dos gigantes (1971-72, 1988-89, Clausura 2013 y Apertura 2018), en las que la balanza se inclinó principalmente en favor de las Águilas. Pero el pasado no juega y esta Máquina no quiere cargar con fantasmas.

"Nosotros no vivimos del pasado, vivimos del día a día. Eso al final es una historia que se fue construyendo, cada historia tiene su final, y esta será nuestra historia. Para mí no juegan, esos son datos, son estadísticas, ahora nosotros tenemos una nueva Final, una nueva oportunidad, contra un gran equipo que es un Clásico, y nos preparamos como tal, viviendo el presente. No es una revancha, es simplemente una Final y la queremos ganar", sentenció Martín Anselmi, técnico cementero.

Para lograrlo, Cruz Azul no puede renunciar a su esencia, esa agresiva y propositiva que lo trajo hasta la pelea por el campeonato.

"Llegamos hasta acá jugando de una forma, quién me asegura que si cambio las formas voy a ganar. Tenemos una esencia a la que no podemos traicionar y esa esencia es la que creemos que nos acerca a ganar", agregó el maquinista celeste.

@JUgarteCANCHA