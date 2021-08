Arranca el 3er. Abierto Internacional Alex Landa

Un anfitrión de mucha clase. El racquetbolista chihuahuense Alex Landa invitó a los mejores jugadores para celebrar el tercer Abierto Internacional que lleva su nombre y que ya arrancó en Ciudad Juárez.

Posesionado como la raqueta uno en la selección nacional de los Estados Unidos para la próxima Copa Panamericana a disputarse en el mes de septiembre en Bolivia y el Campeonato Mundial en noviembre de este mismo año en Guatemala, el chihuahuense de 33 años y dos del ranking en el planeta, asegura que se preparó arduamente y que la cereza en el pastel de su evento será el poder ganarlo con todo y que habrá destacadas raquetas no solo de México sino del continente.

“Es para mí muy importante la realización de mi torneo ya que con ello se cumplen expectativas y metas en mi carrera”. “Ya estuvimos afinando los últimos detalles y vamos con todo”.

El torneo de Landa forma parte del Tour Profesional 2021 de la International Racquetball con grado de nivel T2 y el cual un inició con sus primeros partidos el miércoles y estará concluyendo el próximo domingo en las canchas del club Campestre de Ciudad Juárez.

“Ya era tiempo de Racquetbol en Ciudad Juárez y me siento muy emocionado de volver a jugar aquí ya que es algo que me hace feliz y esta es una gran oportunidad de competir y ganar y además por que las canchas ya me esperan”.

Fueron un total de 15 categorías las involucradas con más de un centenar de participantes y en la división estelar, Alex Landa primer sembrado tendrá como su primer rival al juarense Gerardo Guevara.

En el draw figuran además el campeón mundial y panamericano, Rodrigo Montoya, Sebastián Longoria, Alejandro Cardona, Javier Estrada así como los seleccionados guatemaltecos Christian Wer, Edwin Galicia y Juan Salvatierra, entre otros.

Cabe recordar que Alex fue cortado inexplicablemente por la Federación Mexicana de Racquetbol, días antes de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en su calidad de campeón nacional por lo que decidió jugar por Estados Unidos logrando quedar como seleccionado por ese país en los nacionales del 2020 en Tempe, Arizona y 2021 en Des Moines, Idaho.