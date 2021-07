Arqueros ganan la medalla mexicana más rápida en Juegos Olímpicos

Associated Press Associated Press Associated Press

Ciudad de México— El bronce que cayó alrededor de las 2:40 de este sábado 24 de julio del 2020 se convirtió en la medalla más rápida en la historia de México en unos Juegos Olímpicos desde que se debutó en París 1900. La presea de bronce que consiguieron Alejandra Valencia y Luis Álvarez en el equipo mixto de tiro con arco cayó en el primer día de competencia posterior a la ceremonia de inauguración de Tokio 2020, bueno, realmente no habían pasado 24 horas de la fiesta en el Estadio Olímpico. Una medalla que deja atrás la presea de plata que consiguió José ‘Sargento’ Pedraza el 14 de octubre de 1968. Hace 53 años cayó la presea dos días después de que habían arrancado los Juegos Olímpicos de México. Aquella ocasión, el tricolor tuvo un día glorioso en la marcha de 20 kilómetros, una entrada al Estadio Olímpico Universitario que muchos recuerdan. En los últimos 21 años, México en dos ocasiones había logrado colgarse la primera medalla en el tercer día posterior a la inauguración, y eso se dio en Londres 2012 con clavados, y en Sydney 2000, con la medalla de Soraya Jiménez. A su vez, el bronce obtenido por Valencia y Álvarez es el metal número 70 en la historia de México, la tercera en arquería.