Armador ofensivo

Agencia Reforma

A pesar de que la llegada de Marco Fabián a los Bravos no es un hecho consumado, voces autorizadas en el gremio futbolístico mexicano, entre las que se encuentra la de Hugo Sánchez y José Ramón Fernández, comentan sobre el aporte que podría brindar el jugador tapatío al conjunto fronterizo de confirmarse su arribo.

En el programa Futbol Picante, que se trasmite a través de la cadena ESPN, también dieron su punto de vista sobre el tema Roberto Gómez Junco y David Faitelson.

Los cuatro integrantes de la mesa virtual contestaron la pregunta que se lanzó: ¿Qué puede aportar Marco Fabián a FC Juárez?

El primero en tomar la palabra fue el periodista deportivo José Ramón Fernández y señaló que Bravos intenta hacerse de los servicios de un jugador talentoso en media cancha, como lo es Marco Fabián.

“Yo creo que Juárez está haciendo un intento por tener un hombre de medio campo con talento, como lo es Marco Fabián, que le ayude a Juárez a tener una muy buena temporada porque tiene buenos jugadores, buen técnico, están trabajando bien. Además, tienen posibilidades de pagarle lo que otros equipos, como Guadalajara, no quiso o no estaba en condiciones de pagar lo que el jugador pedía”, comentó Fernández.

El internacional mexicano está cerca de regresar al futbol azteca, según informó César Caballero en Futbol Picante.

David Faitelson repasó la trayectoria del jugador que estuvo en el Mundial de Rusia 2018, mientras que Roberto Gómez Junco destacó lo que puede ofrecer Marco Fabián a un equipo como Juárez FC.

“No sabemos cómo viene, pero un Marco Fabián al 80 por ciento de nivel óptimo, por supuesto que le aportaría mucho a Bravos. Habla bien esto de Juárez, ya que la inversión no debe ser nada barata y muestra que es un equipo con pretensiones de competir y no está amparado en que no hay descenso. Tiene poco en Primera División y no es un equipo que está pensando nada más en no descender, sino está pensando en cómo ir armándose para competir”, señaló Gómez Junco.

Hugo Sánchez por su parte recordó que fue José Ramón Fernández quien vaticinó que Marco Fabián podía sumarse a Bravos.

“Tanto tú como yo, David, comentamos que Marco Fabián iba a regresar a Chivas, y el que acertó fue José Ramón, que dijo que iría a un buen equipo como Juárez. Sin duda que le va a dar calidad, talento y se puede convertir en el organizador del ataque de Bravos”, puntualizó ‘Hugol’.

Otros periodistas, como John Sutcliffe, aseguraron que la negociación entre FC Juárez y Marco Fabián está avanzada en un 80 por ciento.