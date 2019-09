Argentina-España, la final del Mundial

Beijing.- A Luis Scola se le preguntó qué representa el duelo de mañana, y no dudó al responder.

“Todo”, afirmó.

El ala-pivot veterano no necesitó dar explicaciones. La Copa del Mundo está a un triunfo de distancia, y Scola se aseguró que su equipo tenga una oportunidad por llevarse el trofeo.

Scola sumó 28 puntos y 13 rebotes, sellando la victoria con triples en posesiones consecutivas cerca del cierre, y Argentina superó ayer 80-66 a Francia en las semifinales del campeonato mundial que se disputa en China.

Argentina enfrentará a España en el duelo por la medalla de oro mañana.

Gabriel Deck contribuyó con 13 puntos y Facundo Campazzo añadió 12 para la causa de Argentina, un equipo sin un solo jugador en activo en la NBA y que se enfila a su primer partido por el oro en 15 años.

Scola, de 39 años, no dio señales de fatiga al mantenerse en la cancha en 34 de los 40 minutos del juego y guardó lo mejor para el final.

“Para vencer a un equipo como Francia, sabíamos que teníamos que jugar una gran defensa, con nuestra identidad y lo hicimos”, explicó el base Campazzo. “Sabíamos tenían un gran equipo en ataque, pero sabíamos que podíamos detenerlos”.

Será el primer juego por la medalla de oro para Argentina desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y su primera final en una Copa del Mundo desde 2002. Argentina buscará alzar su segundo título de un campeonato mundial, luego de conquistar el torneo inaugural en 1950.

Frank Ntilikina y Evan Fournier anotaron 16 unidades cada uno para Francia, que se medirá con Australia por la presea de bronce mañana. Nando de Colo terminó con 11 puntos por un conjunto francés que no se pareció en nada al que eliminó a los estadounidenses en los cuartos de final el miércoles.

Rudy Gobert, que lideró la ofensiva de Francia en esa victoria ante Estados Unidos, sólo aportó tres puntos frente a Argentina.



España 95, Australia 88, 2TE

Nadie en el equipo español piensa más allá de la final de la Copa del Mundo.

Marc Gasol definitivamente no, luego de anotar 33 puntos para guiar a España a una victoria de 95-88 sobre Australia en doble tiempo extra en las semifinales del Mundial que se juega en China. Ricky Rubio aportó 19 unidades y Sergio Llull añadió 17.

Gasol alzó el título de la NBA hace apenas un par de meses con los Raptors de Toronto, y ahora podría ayudar a España a llevarse un torneo que también conquistó hace 13 años, cuando era llamado campeonato mundial.

¿Qué significaría colgarse el oro?

“Hablemos sobre eso el domingo”, respondió Gasol, que integró el equipo de 2006 con su hermano mayor Pau y su actual compañero Rudy Fernández.