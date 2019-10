Arde la Liga Estatal de Beisbol

Inconformes con la no rendición de cuentas de parte de Francisco Javier Fierro, titular de la Liga Estatal de Beisbol Chihuahua y presidente de la Asociación Estatal de Beisbol, jurisdiccionales de distintas zonas de la ‘pelota caliente’ de la entidad presentaron ayer un escrito al dirigente.

En el texto, del cual El Diario tiene una copia y en el que aparecen los nombres de los 10 jurisdiccionales sin firma solicitan a Fierro Flores la documentación de los tres años que ha estado al frente la asociación.

La petición se basa en tres puntos principales: copias de los contratos que firmó la Liga Estatal de Beisbol con los patrocinadores, especialmente el de Bankaool y el de Cementos de Chihuahua; copia de los estados de cuenta bancarios de la Liga Estatal de Beisbol y copia de los estados financieros de la liga con detalle de cuentas y comprobantes de todos los gastos realizados.

A éstos agregan cuatro más como el que los jurisdiccionales que conforman la Liga Estatal sean nombrados y respaldados por los presidentes de cada zona con el aval del Instituto Chihuahuense del Deporte.

Igualmente, que los jurisdiccionales den nombramiento al presidente de la Liga Estatal con el aval del Instituto Chihuahuense del Deporte.

El tercero consiste en la peticion que cada zona tenga un representante en la comisión de honor y justicia.

Uno mas, el cuarto y último, que los ampayers sean independientes del presidente de la Liga Estatal.

Óscar Montes, empresario de la Zona Uno y quien en el escrito aparece como integrante de la jurisdicción junto a Fernando Uviña, afirmó que ayer acudieron a Chihuahua y Fierro Flores no les recibió el documento.

Además, afirmó que el dirigente ya no reconoce la firma que estampó en recibos y transferencias económicas.

Montes indicó que los jurisdiccionales están en el proceso de firmas del citado escrito y entre quienes ya aceptaron firmarlo están los directivos de Casas Grandes, Juárez, Delicias, Jiménez y Madera.

El inversionista de los subcampeones Indios de Ciudad Juárez declaró que ya habló con su abogado y es muy probable que presente una denuncia de carácter penal por administración fraudulenta en contra de Fierro Flores.