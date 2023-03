Árbitro César Arturo Ramos dará plática motivacional en esta frontera

El internacional árbitro mexicano César Arturo Ramos estará en esta frontera el próximo miércoles 22 de marzo para compartir una plática sobre su trayectoria y sus experiencias, la cita es a las 2:00 pm en el Centro Cultural Universitario de ICB.

La plática que impartirá el silbante será sobre su trayectoria y sus experiencias mundialistas; Ramos Palazuelos ha pitado en Rusia 2018 y en Qatar 2022.

“Queremos mostrarles otro lado del futbol al que estamos acostumbrados a ver. Sabemos de los futbolistas, pero hay una parte muy importante que es el juez, el árbitro”, expresó Gerardo García Acevedo, organizador del evento.

“Muchas veces hay árbitros jóvenes, con talento, que no tienen ese acercamiento o el conocimiento de cómo llegar a ser profesional, entonces por eso traemos personalidades como César Arturo Ramos”, agregó García Acevedo.

Ramos Palazuelos es uno de los árbitros más importantes en la Liga MX, ayer sábado pitó el Clásico Regio entre Tigres y Rayados por la jornada 12 del Clausura 2023 de la Liga MX.

César Arturo también viene de realizar un gran trabajo en el Mundial de Qatar 2022, junto con el árbitro asistente y originario de esta frontera, Eduardo Morín. La tripleta mexicana de árbitros pitó en el Dinamarca vs Túnez y Bélgica vs Marruecos de fase grupos, además del Portugal vs Suiza en octavos de final y en el Francia vs Marruecos de semfinales.

El silbante mexicano fue considerado como una de tres opciones para pitar la final de Qatar 2022, en la que se enfrentaron Francia y Argentina en diciembre del año anterior.

“César, en su momento, fue picando piedra, trabajó en Tercera División, en Segunda División, surgió del llano y viene a mostrarle a todos que un árbitro del llano puede ir a un Mundial”, comentó Gerardo García.

Para asistir al evento se realizará un cobro de recuperación, que es de 150 pesos por un boleto, además habrá cupo limitado. Los boletos se venderán en la Academia de Futbol Juárez AC, ubicada en la calle Aguirre Laredo 6126.

Las primeras 100 personas que asistan al evento podrán llevarse unas tarjetas de regalo (amarilla y roja), con la opción de que el árbitro pueda firmarlas para el recuerdo.