Aquí manda el ‘maestro’

Monterrey, NL.- Dicen que el alumno supera al maestro, pero esto no aplica para Guillermo Vázquez y Ricardo Ferretti.

Y es que el “maestro” ‘Tuca’ tiene una jetatura sobre el “alumno” Guillermo en los 15 encuentros en los que se han enfrentado como directores técnicos, desde que Ferretti dejó a los Pumas previo al Apertura 2010 y le cedió a Vázquez el timón del equipo.

Hoy, ambos entrenadores, quienes son amigos fuera de la cancha, se verán las caras de nuevo en el Estadio Universitario a las 18:00 horas, cuando los Tigres reciban al Necaxa por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2019.

Ferretti tiene nueve años al frente de los felinos y le ha ganado 10 encuentros a Memo Vázquez, que ha estado a la cabeza de cuatro equipos en este lapso: Pumas, Cruz Azul, Veracruz y Necaxa.

Vázquez sólo se ha llevado tres victorias en 15 duelos de Liga y Liguilla y ha conseguido dos empates.

Entre los duelos más destacados está la final del Apertura 2015, cuando Ferretti, dirigiendo a Tigres, derrotó a los Pumas de Memo, pero hoy es un partido por tres puntos entre dos equipos que están en zona de Liguilla.

Para los Tigres será apenas su segundo juego como local, tras golear 4-2 al Morelia en la primera jornada. Luego rescataron tres puntos de seis posibles como visitantes tras caer ante el Guadalajara y después vencer a Pumas la fecha pasada.

El Necaxa viene de golear 7-0 al Veracruz, pero tratándose del principal candidato a descender no puede ser tomado como parámetro. En su anterior juego fuera de casa, los Rayados cayeron 2-0 ante Pumas.

Los felinos están en posición de acercarse a la cima de la tabla general ante un rival con el que no pierde desde hace cinco partidos. Es otra oportunidad para que el “maestro” le dé otra clase al “alumno”.