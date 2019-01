Apurado empate

Los Bravos de Juárez no pudieron mantener la inercia positiva de tres triunfos consecutivos (dos en Copa y uno en Liga), y gracias a un vistoso gol de Kevin Gutiérrez en el cobro de un tiro libre lograron una sufrida igualada a un gol con los Mineros de Zacatecas, en actividad de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2019 en la Liga de Ascenso.

A tres minutos de iniciado el encuentro, los Bravos generaron el primer disparo a puerta, un derechazo de Gabriel Hachen que se fue por encima del arco defendido por Sebastián Fassi.

Los Mineros intentaron responder con pelotazos que buscaban a su hombre punta, Roberto Nurse, mismos que no fructificaron.

Con la habilidad que lo caracteriza, Mauro Fernández se coló por la banda de la derecha y sacó un centro, pero el brasileño Leandro Carrijo no pudo cerrar la pinza.

A los 10 minutos de juego se presentó una enorme posibilidad de anotar para los visitantes.

En un centro por derecha Guillermo Martínez no logró hacer contacto de forma cómoda y la esférica se estrelló en el poste, lo que facilitó el trabajo del portero Enrique Palos quien ya recostado, apagó el peligro.

El conjunto de Zacatecas abrió el marcador al minuto 33 por conducto de Roberto Nurse, quien convirtió desde el manchón penal, luego de la falta que Jonathan Lacerda cometió dentro del área sobre Francisco Rivera.

Bravos estuvo a punto de empatar el partido en una pelota que Ricardo Chávez puso en el corazón del área y que el defensa Óscar Torres por poco anida en propia puerta.

En los últimos minutos de la primera parte la escuadra juarense siguió generando a la ofensiva, pero los disparos de Carrijo y Lucas da Silva no encontraron el arco.

Para la parte complementaria los Bravos saltaron a la cancha con los mismos 11 hombres que iniciaron el duelo y su primera aproximación fue por conducto de Hachen, quien vació su disparo de pierna izquierda por un costado de la portería.

Derivado de una falta de Sergio Flores, a centímetros de la media luna del área grande, llegó el gol de la igualada del FC Juárez.

En el cobro del tiro libre Gutiérrez pateó de derecha, superó la barrera y clavó el tanto al minuto 56, para el 1-1 definitivo.

Con el punto obtenido, los fronterizos suman cuatro en el Clausura 2019 y ocupan el décimo lugar en la tabla general.

El próximo partido de los Bravos, correspondiente a la quinta fecha del torneo de Liga, será el viernes primero de febrero, contra Tampico Madero, equipo al que también enfrentarán este martes 29 en la Copa MX.